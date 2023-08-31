"حياة كريمة" توقع بروتوكولًا جديدًا لتقديم الخدمات الطبية لأهالى الدلتا

وقعت مؤسسة حياة كريمة يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023 بروتوكولًا بالتعاون مع جامعة السلام بمحافظة الغربية للعمل على تنمية المجتمع، حيث إنه سيتم عقد العديد من البرامج التدريبية بمختلف كليات الجامعة والهادفة إلى تنمية وتطوير قدرات الشباب، لتأهيلهم لأسواق العمل خاصة المجالات التي تقدمها الجامعة بالمجان، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال العيادات الخارجية الخاصة بكليات طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعي لكل محافظات الدلتا.

بروتوكول شامل

وشمل البروتوكول الخدمات التي تقدمها كلية الفم والأسنان ومنها وحدات (عيادة الطوارئ والتشخيص– عيادة جراحة الفم والتخدير– عيادة علاج الجذور– عيادة اللثة– عيادة الأطفال– التركيبات الثابتة– عيادة الحشو)، بالإضافة إلى التشخيص والعلاج للحالات العادية وحالات الطوارئ لجراحات الفم وعلاج اللثة والجذور للأطفال والكبار.

وكذلك تقديم كل خدمات التشخيص والأشعة، وعلاج اللثة، الحشو، حشو أسنان الأطفال، الخلع، فضلًا عن التركيبات بأنواعها، علاج الجذور، العمليات الكبرى والصغرى، عمليات زراعة العظام، عمليات زراعة الأسنان.

كما تضمنت الخدمات التي تقدمها كلية العلاج الطبيعي، وهي الكشف والتقييم، تقديم الخدمات العلاجية، وتشمل (الأشعة تحت الحمراء، فوق البنفسجية، الموجات الصوتية، التنبيه الكهربائي والتمرينات العلاجية).

مهام التعاون

جدير بالذكر أنه سيتم تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية اجتماعيًا وثقافيًا وطبيًا بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم داخل كليات الجامعة وللتعريف بأنشطة حياة كريمة ودورها المجتمعي، وكذلك تسيير وتنظيم القوافل الطبية وتقديم الخدمات الطبية خاصة للأمراض المتوطنة والمزمنة.

يأتي هذا التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والجامعة لتعزيز مفهوم الصحة والشئون الوقائية ومواجهة الأمراض المتوطنة، وتأكيد الرغبة في خلق بيئة صحية خاصة في مجال مكافحة التلوث، والحفاظ على البيئة من خلال حملات التوعية والندوات المختلفة.

تعمل مؤسسة حياة كريمة على مواصلة عقد البروتوكولات التي تخدم جميع فئات المجتمع مع الجهات، والمؤسسات التي يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمواطن المصري لتوفير حياة كريمة له.