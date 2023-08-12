السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة" تطلق مبادرة "سُقيا" لتوزيع مليونى زجاجة مياه على العمال بالمحافظات

مبادرة سقيا
مبادرة سقيا

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة" مبادرة جديدة وهي مبادرة (سقيا)، التي تستهدف توزيع 2 مليون زجاجة مياه كمرحلة أولى على العمال في المشروعات والشوارع والتجمعات العمالية على مدار عدة أيام في جميع محافظات الجمهورية. 

يأتي ذلك بمشاركة متطوعي "حياة كريمة" والمنتشرين في كل المحافظات لتوزيع زجاجات المياه على العمال، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة الحالية في كل المحافظات، دعمًا للعمالة المصرية في كل القطاعات لتشمل العاملين في مشروعات تطوير محطات القطارات وعمال مصانع الطوب وعمال النظافة وعمال الورش الصناعية وتجمعات المواطنين.

يأتي ذلك دعمًا من مؤسسة "حياة كريمة" لعمال مصر والمواطنين بمحافظات الجمهورية ونظرًا لارتفاع درجات الحرارة الملحوظ هذه الأيام، وتحقيقًا لمبدأ المساندة ودعم المواطنين من خلال هذه المبادرة الجديدة لمؤسسة "حياة كريمة" المستمرة خلال الأيام المقبلة، التي حظيت بإشادة واسعة من العمال والمواطنين.

وتهدف المؤسسة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وتنبُع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنساني قبل أي شيء آخر، فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضًا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي الذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.

مصر حياة كريمه مبادرة سقيا العمالة المصرية دعم المشروعات

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