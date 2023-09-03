المنسق الإعلامى لـ"شباب العالم": الاعتمادات الدولية للمنتدى تؤكد تأثيره المحلى والدولى

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وكان قد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

إنجازات متتالية

في هذا السياق، قالت الدكتورة غادة البهنساوي، المنسق الإعلامي لمنتدى شباب العالم، إننا نزداد فخرًا يومًا بعد يوم بإنجازات منتدى شباب العالم وتأثيره داخل وخارج مصر، خاصة النسخة الخامسة وهي نسخة استثنائية جدًا لكونها تحمل عددًا من المبادرات غير المسبوقة.

وأكدت البهنساوي، لـ«الدستور»، أنه تتوالي إنجازات المنتدى والاعتمادات الدولية التي ينجح في الحصول عليها كونه منصة هامة تعكس قضايا الشباب وتناقش اهتماماتهم وتتجه الآن نحو تنفيذها بشكل فعلي على الأرض.

وكان منتدى شباب العالم ثمّن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهاماته وما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

إشادات دولية بالمنتدى

وقد حاز المنتدى على إشادات دولية متعددة، حيث اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) في دورته التاسعة والخمسين منتدى شباب العالم كإسهام مصري عالمي يفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم في فبراير ٢٠٢١.

إضافة إلى اعتماد منتدى شباب العالم بنسخه السابقة من قبل الأمم المتحدة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.