الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

منتدى شباب العالم ينظم معسكر الدمج تحت شعار "معًا من أجل العناية بالصحة النفسية"

معسكر منتدي شباب
معسكر منتدي شباب العالم

نظم منتدى شباب العالم معسكر للدمج تحت شعار " معاً من أجل العناية بالصحة النفسية"، يعقد المعسكر على مدار ثلاثة أيام، يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات وورش عمل بهدف توعية الشباب بمفهوم الدمج وأهمية تقبل الاختلافات بين الأشخاص، كما سيتم التطرق لمناقشة مفاهيم الصحة النفسية مثل استكشاف الذات وتقبل اختلاف الآخرين، وطرق تقديم الدعم النفسي للمحيطين، كسر وصمة العار، وطلب المساعدة. 

المشاركون في المعسكر

شهد المعسكر تنوعا فى خلفيات المشاركين حيث شارك عدد من شباب الجامعات المصرية، وطلاب المدارس، وذوي الهمم، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة

والجدير بالذكر أنه شارك فى المعسكر عدد من المهاجرين الوافدين حديثاً بسبب النزاع في السودان لجمهورية مصر العربية  بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر فى إطار برنامج الاستجابة للسودان.

أهداف المعسكر

تم إطلاق المعسكر كأحد مخرجات مبادرتى الصحة النفسية ودعم اللاجئين والمهاجرين، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر، مؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية، مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة حياة كريمة. 

يأتي ذلك تنفيذًا للمبادرات التي أطلقتها منصة منتدى شباب العالم وشباب البرنامج الرئاسي، عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، بحيث يتم توجيه عوائد حقوق الرعاية الموجهة للمنتدى لصالح مبادرات لها أثر مباشر في دعم الشباب.

يذكر أنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة يهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع،  واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

مصر منتدى شباب العالم الصحة النفسية المهاجرين قضايا الشباب

مواد متعلقة

سارة بدر عن قرار الأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم: مصدر فخر لنا

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

حرق وكسر وأوفر دوز .. التحقيق فى العثور على 3 جثث بالقاهرة

كواليس اللحظات الأخيرة في صفقة يترقبها العالم.. موقف صلاح يحسمها

بعد صورة محمد صلاح.. تحرك برلماني عاجل لاسترداد آثار مصر المنهوبة

"صرف فلوس التكييف".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

ضبط أحد محال مستحضرات التجميل بحوزته منتجات منتهية الصلاحية في بورسعيد

عمرو حمزاوى يطالب بإعادة النظر فى الدعم المالى للأحزاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)