الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقد قدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس.

تقدير دولي لمنتدى شباب العالم

ورحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربعة، في تمكين الشباب وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.

من جانبه، صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بأن اعتماد هذا القرار، وانضمام أكثر من 115 دولة لقائمة رعاته، يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم وبما يمثله من منصة هامة لتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب الدولي خاصة في مجالات السلم والإبداع والتنمية. 

وأكد حرص القيادة السياسية المصرية على دفع وتمكين الشباب وزيادة فرص مشاركتهم في كافة جهود التنمية.

دور مصر الريادي

وشدد السفير "عبد الخالق" على أن اعتماد هذا القرار يأتي استكمالاً لدور مصر الرائد في ملف تمكين الشباب في الأمم المتحدة لاسيما عقب اعتماد قرار إنشاء مكتب الأمم المتحدة للشباب في سبتمبر 2022، والذي قامت مصر وجيانا بتيسير المشاورات الحكومية عليه.

وكانت إدارة منتدى شباب العالم قد طورت نسخته الخامسة، وخصصت عوائد نسخة العام الجاري 2023 لصالح تنفيذ مجموعة كبيرة من المبادرات. 

واستهدفت المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية التأثير المباشر على المواطنين، خاصة الشباب سواء داخل مصر أو خارجها.  

منتدى شباب العالم شرم الشيخ ​​الأمم المتحدة مندوب مصر الجمعية العامة

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