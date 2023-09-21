مع قرب انتهاء فصل الصيف حرص المواطنين على معرفة موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023 ومتى نبدأ تغيير الساعة عبر جوجل، وتقديمها لمدة 60 دقيقية، حيث سيشهد شهر سبتمبر الجاري انتهاء فصل الصيف فلكيا وبدء فصل الخريف.

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة

وبدأ التوقيت الصيفي، بداية من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل وسيستمر إلى نهاية يوم الخميس الأخير في شهر أكتوبر في كل عام، وبموجب أن هذه المادة سيتم تقديم الساعة في مدة 60 دقيقة لكي تكون مطابقة للتوقيت الصيفي المتبع بجمهورية مصر العربية.

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2023، زمتى سنبدأ تغيير الساعة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2023

وكان مجلس الوزراء قرر خلال شهر أبريل الماضي، والعودة مرة أخرى لتطبيق قانون العمل في التوقيت الصيفي عقب 7 سنوات من تعطيل العمل في هذا القانون؛ وذلك بهدف توفير جميع المصادر الطاقة المختلفة مثل (الكهرباء والبنزين والسولار والغاز)، حيث أن تم تقديم الساعة لمدة حوالي 60 دقيقة.

والتوقيت الصيفي هو التغيير للتوقيت الرسمي ببلاد أو محافظة مرتين سنوياً وأيضا لمدة عدة أشهر في كل سنة، وستتم إعادة ضبط الساعات الرسمية ببداية الربيع، حيث أن تقدم عقارب الساعة بستين دقيقة، بينما الرجوع إلى التوقيت العادي، أي يكون التوقيت الشتوي، فسيتم في موسم الخريف.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي

والهدف من زيادة ساعةٍ للتوقيت الرسمي وهو تبكير أوقات الشغل وكافة الفعاليات العامة الأخرى، لكي أنها تنال وقتا أكثر وذلك أثناء ساعات النهار التي ستزداد تدريجياً من بداية الربيع إلى ذروة الصيف، وستتقلص من هذا الموعد إلى ذروة الشتاء.

وستنبع ظاهرة ازدياد ساعات النهار بموسمي الربيع والصيف وستقلصها في فصلي الخريف والشتاء من ميل محور دوران الكرة الأرضية وتكون بنسبة 23.4 درجة أي مقارنة بمستوى مساره حول الشمس.

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موعد تغيير الساعة رسميًا

زيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2023 في آخر يوم خميس في شهر أكتوبر الموافق 26-10-2023، على أن سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.