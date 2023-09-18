تأثيرات التغيرات المناخية على مصر وملامح الشتاء القادم

قال الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن ما حدث في درنة نتيجة التغيرات المناخية، كان صعب على السكان ومصر بادرت بتقديم المساعدات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بمساعدات على كافة المستويات.

تأثير التغيرات المناخية على مصر

ولفت الطنطاوي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن ما تتأثر به ليبيا يؤثر في مصر، وما تفعله أوروبا يؤثر في الدول العربية، لأن التغيرات المناخية تؤثر على الجميع.

تزايد معدل ارتفاع الحرارة بسرعة غير معهودة

أوضح أن متوسط درجة الحرارة في العالم ارتفعت خلال القرن العشرين 0.6 درجة، بينما من سنة 2000 لـ2023 زادت 0.6 درجة، أي أنها زادت نفس الكمية في خمس الوقت، وهي سرعة غير معهودة.

وأرجع السبب في ذلك إلى أن ازدياد عدد السكان، وازدياد احتياجاتهم ومتطلباتهم، الرفاهية، واستخدام التكييف والسيارات ملوث للبيئة، يزيد الغازات الدفيئة التي تزيد درجة حرارة الأرض، ما أدى لذوبان الجليد في القطبين، وبالتالي ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على المدن الساحلية في العالم كله، وليس في مصر فقط.، ويؤدي لغرق بعض السواحل في مصر والدول الساحلية.

إجراءات مصرية لمجابهة التغيرات المناخية

أشار إلى أن مصر عملت مشروعات ضخمة لحماية شواطيء الدلتا، لكن مع استمرار ارتفاع الحرارة فإن الشعاب المرجانية تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، والأحياء البحرية، والزراعة، وتظهر أمراض جديدة لم تكن في الحسبان، مثل الأنواع المختلفة من الانفلونزا والملاريا، وتوسع المناطق المدارية، مردفا: "بسبب الحرارة تظهر أمراض وتختفي أمراض، وأمراض تتحور".

وأوضح أن من تداعيات ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر الإنتاجية الزراعية، فمثلا محصول القمح يضمر لو جاءت موجة حارة، فالإنتاجية الزراعية تتأثر، بالحرارة، وكذلك كمية الأمطار تتأثر، كل الأنشطة البشرية تتأثر.

ملامح الشتاء القادم

وعن ملامح الشتاء القادم، قال الطنطاوي، إن أحد ظواهر التغير المناخي، أن الصيف شديد الحرارة، والشتاء شديد البرودة ليلًا، وازدياد التطرف في درجات الحرارة بين الحرارة والبرودة، وكذلك الجفاف الذي يصيب البلاد.

ختم بأن مصر لا تصدر انبعاثات كربونية بنسب تذكر وتسير بخطى سابقة في مجابهة التغيرات المناخية، وكيفية التكيف معها، والرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه يعتني بقضية التغير المناخي.