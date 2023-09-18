على قطب: العالم سيواجه ضحايا أكثر من الحروب بسبب التغيرات المناخية (فيديو)

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم الاستثمار المناخي مهمة جدًا في التعامل مع المناخ، والتغيرات المناخية، حيث إنها تمثل 40% من الاستثمارات، إضافة إلى أهميتها، ولكن هذه المشروعات تحتاج إلى تمويل كبير.

وأضاف قطب، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه يجب المساهمة والتمويل في المشروعات التي تخص الاستثمار في المناخ، مشددًا على تذليل العقبات التي تواجه طرق سداد التمويل بسبب فوائده المرتفعة.

وتابع: لا بد أن يُنظر إلى هذه المشروعات من قبل الأمم المتحدة، خاصة الدكتور محمود محيى الدين، بصفته المسئول عن المناخ في هيئة الأمم المتحدة حتى 2030، وهذا مهم جدًا لإبراز هذه المشروعات في الدول النامية وأهميتها، خاصة في إفريقيا، لأننا متضررون بسبب التغيرات المناخية.

يجب توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أستاذ المناخ أن العالم سيواجه ضحايا أكثر من الحروب بسبب التغيرات المناخية، من خلال الجوع والتصحر والفيضانات والأعاصير والتلوث البيئي، ولذلك يجب توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجال المناخ.