موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 وانتهاء فصل الصيف

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 وانتهاء الصيف عبر جوجل، حيث أصدر مجلس الوزراء، منذ عدة شهور قليلة، قرارُا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي بمصر، وذلك منذ الجمعة الأخيرة في شهر أبريل، حيث قام المواطنون بتقديم ساعاتهم 60 دقيقة.

موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر 2023 وانتهاء الصيف

ويستعرض «الدستور» موعد إلغاء التوقيت الصيفي وبداية التوقيت الشتوي، في هذا التقرير التالي.

يستمر العمل بالتوقيت الصيفي إلى يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر 2023.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى توفير مصادر الطاقة المختلفة مثل مصدر الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وأبضا المواد البترولية والغاز.

موعد بداية التوقيت الشتوي 2023

ويعود العمل بالتوقيت الشتوي بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي فى يوم 26 أكتوبر المقبل، وذلك في تمام الساعة 23:59، وعليه سيتم بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، على أن سيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وذلك منتصف ليل 27 في شهر أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف بمصر جغرافيًا في يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023.

موعد انتهاء فصل الصيف 2023

أوضح خبراء الأرصاد الجوية في مصر أن موعد انتهاء فصل الصيف لعام 2023 يكون من المقرر أن سيكون يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 المقبل، وبذلك سيحدث انخفاض في درجات الحرارة، وسيبدأ فصل الخريف.

ويتميز فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة، وستتراجع نسبة الرطوبة، ويستمر لمدة 3 شهور، وعقب ذلك سيبدأ فصل الشتاء، وسيستمر لمدة حوالي 3 شهور، ولكن سيصبح الطقس بارد، وسيحدث انخفاض شديد بدرجات الحرارة.

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أهمية التوقيت الشتوي

يستخدم التوقيت الشتوي في فصل الشتاء لتوفير الطاقة، وذلك عن طريق تقليل استخدام كافة وسائل التدفئة والتوفير للكهرباء.

وينعكس إيجابيًا على الطاقة الإنتاجية وكذلك طاقة الطلاب الاستيعابية في وقت الدراسة.

ويجنب المواطنين حوادث المرور.

وسيعمل على نشاط المخ أثناء الاستيقاظ.

أوضح مجلس الوزراء خلال وقت سابق، أن ستطبيق توقيت الصيفي سيوفر أكثر من حوالي 10 % من إجمالي الاستهلاك للطاقة والكهرباء، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار المواد البترولية.