قبل موسم البرد.. تعرف على أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا فى فصل الشتاء

مع اقتراب فصل الشتاء ومعه الموجات الباردة والسقيع، يصبح من الضروري الاعتناء بصحتنا وتقوية جهازنا المناعي للوقاية من الأمراض المعدية المنتشرة في هذا الموسم، فمع اقتراب فصل الشتاء، يصاب العديد من الأشخاص بمرض كورونا ومتحوراته المختلفة والانفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، حيث يعتبر أفضل طريقة للحفاظ على صحة أنفسنا وعائلاتنا قدر الإمكان هي الحصول على التطعيم.

ومن أبرز الأمراض المعدية التي تؤثر على الجهاز التنفسي وتنتقل بسهولة في فصل الشتاء هو الإنفلونزا والإصابة بنزلات البرد، في السطور التالية يوضح الخبراء بموقع "publichealth" الطبي، أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا في فصل الشتاء وكيف يساهم في الحماية من هذا المرض الوبائي الخطير.

أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا في فصل الشتاء:

الحماية الشخصية: يعد التطعيم ضد الإنفلونزا أبرز وسائل الوقاية الشخصية التي تساعد في الحد من انتشار العدوى، فهو يعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد فيروس الإنفلونزا ويحمي الفرد من الإصابة بالمرض أو يقلل من شدته إذا حدث العدوى.

الوقاية الجماعية: بجانب الحماية الشخصية، يلعب التطعيم ضد الإنفلونزا دوراً هاماً في الوقاية الجماعية، فعندما يتم تطعيم عدد كبير من الأشخاص، يصبح من الصعب على الفيروس انتشار نفسه والعدوى الجماعية تقل بشكل كبير، لذا، كل شخص يتلقى التطعيم يساهم في حماية المجتمع بأكمله وخاصة الأفراد الأكثر ضعفاً مثل الأطفال الصغار وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

الحد من المضاعفات: قد تتسبب الإنفلونزا في مضاعفات خطيرة مثل التهاب الرئة والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الشعب الهوائية، بالتالي، يعمل التطعيم ضد الإنفلونزا على تقليل فرصة حدوث هذه التعقيدات المحتملة ويقلل من الحاجة إلى المضادات الحيوية أو العلاجات المكلفة والمؤلمة.

الحماية المستمرة: يكون تردد الموجات الوبائية لفيروس الإنفلونزا عاماً تلو الآخر ويتغير تركيبه بشكل مستمر، ولذا، يتعين على الأفراد تلقي التطعيم السنوي ضد الإنفلونزا للتأكد من استمرار الحماية والتكيف مع سلالات الفيروس الجديدة التي تظهر.

نوه الخبراء، أن التطعيم ضد الإنفلونزا في فصل الشتاء يلعب دوراً هاماً في الحماية الشخصية والوقاية الجماعية من هذا المرض الشائع، لذا، ينصح بأن يكون التطعيم جزءًا من روتيني في هذا الفصل وأن نلتزم بالإرشادات الصحية الأخرى المتعلقة بالوقاية من الأمراض في فصل الشتاء.