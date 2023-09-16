السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"غسل اليدين وتقليل الأحضان".. طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا

الإصابة بالإنفلونزا
الإصابة بالإنفلونزا

الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتتسبب في أعراض مثل الحمى والسعال والاحتقان الأنفي، حيث ينتشر فيروس الإنفلونزا بسهولة من شخص لآخر وقد يؤدي إلى تفشي وباء في بعض الأحيان، لذلك، يعد الحفاظ على الصحة والوقاية من الإنفلونزا أمرًا حيويًا للحفاظ على سلامتنا وسلامة الآخرين.

طرق الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا

هنا سنسلط الضوء على بعض الطرق الفعالة للحفاظ من الإصابة بالإنفلونزا، وفقا لما ذكره موقع "health line" الطبي.


تعزيز نظافة اليدين:
يعتبر غسل اليدين بشكل منتظم باستخدام الماء والصابون من أهم الطرق للوقاية من الإنفلونزا، حيث ينصح بغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، مع التركيز على تنظيف الظروف بين الأصابع وأسفل الأظافر، كما يمكن استخدام معقم اليدين بنسبة كحولية تصل إلى 60٪ عندما لا يكون الغسل بالماء والصابون متاحًا.

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تجنب الأماكن المزدحمة:
عندما تكون هناك تفشي للإنفلونزا في المنطقة الخاصة بك، من الأفضل تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، حيث تكون الأماكن المكتظة بالناس موطنًا مثاليًا لانتشار الفيروسات والبكتيريا. قد يتسبب التعرض للهواء الجديد والانفتاح في تقليل فرصتك للإصابة بالعدوى.

طرق الوقاية من الإصابة بالانفلونزا

احرص على التغذية السليمة وممارسة الرياضة:
تعتبر التغذية السليمة وممارسة الرياضة من العوامل المهمة في دعم وتقوية جهاز المناعة، تأكد من تناول تشكيلة واسعة من الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجهاز المناعي، كما يفيد ممارسة الرياضة بشكل منتظم في تعزيز صحة الجسم وتقوية قدرته على محاربة العدوى.


تقليل الحضن والقبلات:
خلال فترة انتشار الإنفلونزا، من الأفضل تجنب التبادل الحضن والقبلات كوسيلة للتحية، فالفيروسات تنتشر بسرعة عن طريق القرب والتلامس الوثيق مع الأشخاص المصابين.

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احمل معك المناديل الورقية


اغتنم الفرصة للحفاظ على نظافة يديك بشكل منتظم عن طريق حمل مناديل ورقية معك، استخدم المنديل الورقي عند السعال أو العطس لتغطية الفم والأنف وتجنب نشر الجراثيم في الهواء.


نوه الخبراء يجب أن الوقاية هي أفضل علاج، وباتباع هذه الطرق البسيطة يمكننا الحفاظ على صحتنا وتقليل فرصة الإصابة بالإنفلونزا، ولكن في حالة ظهور أي أعراض مشتبهة تشير للإصابة بالمرض، من الأفضل استشارة الطبيب واتباع توجيهاته لتشخيص وعلاج الحالة بشكل صحيح.

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