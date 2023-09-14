استشاري نفسي توضح الاضطرابات المرتبطة بقدوم الشتاء وتغير الفصول

تعتبر الفصول الأربعة جزءًا لا يتجزأ من حياتنا وتأثيرها على مزاجنا وصحتنا العقلية لا يمكن تجاهله، فقد لاحظ الكثيرون أنه مع قدوم الشتاء وتغير الفصول، يشعرون بتغير في مزاجهم وحالتهم النفسية بشكل عام.

وهنا تبرز أهمية الاهتمام بالأمراض النفسية المرتبطة بتغير الفصول والتي يمكن أن تكون لها تأثير كبير على حياة الأفراد، ففي السطور التالية تلقي الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، الضوء على هذه الاضطرابات النفسية وأهم الأمراض التي ترتبط بها تغيرات الفصول.

تعد الاضطرابات النفسية المرتبطة بقدوم الشتاء وتغير الفصول أمرًا يجب أن نأخذه بعين الاعتبار ونعتني به، إذ يمكن أن يؤثر هذا التغيير في حياة الأشخاص وصحتهم النفسية. لذا، ينبغي على الأفراد البحث عن الدعم النفسي المناسب وطلب المساعدة من الأطباء النفسيين المؤهلين للتعامل مع هذه الاضطرابات وتقديم العلاج والمشورة المناسبة.

الاضطرابات النفسية المرتبطة بقدوم الشتاء:



مع وصول فصل الشتاء، يمكن أن تظهر بعض الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الحالة العامة للأشخاص. من أبرز هذه الاضطرابات:

اضطراب اكتئاب الموسم: يعد هذا الاضطراب أحد الأمراض النفسية الأكثر شيوعًا المرتبطة بتغير الفصول، ويتميز بالشعور بالحزن المستمر والانخفاض في المزاج والرغبة في الانعزال وتقليل النشاط الاجتماعي.

القلق الشتوي: يعاني بعض الأشخاص من زيادة القلق والتوتر مع بداية فصل الشتاء، وقد يكون ذلك بسبب تغيرات التوقعات والتحديات الناتجة عن الطقس البارد وغياب الشمس.

إضطراب النوم الشتوي: يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في النوم والاستيقاظ في فصل الشتاء، مما يؤثر على دورة نومهم الطبيعية وينعكس سلبًا على حالتهم النفسية.

أمراض ترتبط بتغير الفصول:



مع تغير الفصول، يمكن أن تزداد حدة بعض الأمراض النفسية وتطور أعراض بعض الحالات النفسية الموجودة بالفعل، من أهم هذه الأمراض:

الاكتئاب البيولوجي: يتسم هذا النوع من الاكتئاب بتأثر الحالة المزاجية للفرد بشكل كبير بتغير الفصول وانخفاض مستوى الضوء، وقد يعاني الأشخاص المصابين بالاكتئاب البيولوجي من انخفاض في النشاط والطاقة والشعور بالتعب المستمر.

اضطراب طيف التوحد: يعاني بعض الأشخاص المصابين بطيف التوحد من زيادة في الأعراض خلال فصل الشتاء، مثل صعوبة التواصل الاجتماعي والتحفظ وتكرار الأنماط السلوكية.

اضطراب انفصام الشخصية: قد يزداد تدهور حالة الأشخاص المصابين بانفصام الشخصية مع قدوم الشتاء، مما يؤثر على وظيفتهم الاجتماعية وحالتهم العامة.