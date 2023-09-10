الشيكولاته والفواكه.. أطعمة تحميك من الإصابة بأعراض الاكتئاب

يصاب البعض بأعراض الاكتئاب نتيجة ضغوطات الحياة، ولكن ما لا تعرفة أن الاكتئاب مرتبط بالصحة العقلية والنفسية، فهناك العديد من الدراسات التي تؤكد أن الصحة النفسية مرتبطة بالغذاء، لذلك ينصح الكثير من الأطباء الاهتمام أكثر بالتغذية السليمة.

وهناك بعض العلامات التي يمكنك من خلالها التأكد من إصابتك بأعراض الاكتئاب، تستطيع معرفة كل ما يشمل أعراض الاكتئاب في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات التي يجب معرفتها لتحسين حالتك الصحية، وفقًا لموقع "Very well Health".

مأكولات تحميك من الإصابة بأعراض الاكتئاب

إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب فهناك بعض المأكولات الصحية التي ينصح تناولها لحمايتك من الإصابة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - الشيكولاته الداكنة

تعتبر الشيكولاته الداكنة هي مصدر السعادة للكثير، بسبب مكوناتها التي تعطي الشعور بهدوء الأعصاب، وتنظيم الحالة المزاجية.

2 - تناول الفاكهة التي تحتوي على الفيتامينات

يعتبر تناول الفاكهة من ضمن أسباب تقليل التوتر والاكتئاب، لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، وتعمل على تخفيف خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، ومن ضمن الفاكهة التي يمكن تناولها: "التفاح - الموز - التوت"، وغيرها من الفواكه المختلفة.

3 - المكسرات بكافة أنواعها

تحتوي المكسرات على بأحماض أوميجا 3، ومضادة للأكسده وتعطيك الشعور بالطاقة، ومن انواع المكسرات التي يفضل تناولها:" الكاجو - البندق - عين الجمل".

4 - المشروبات

اكتشاف طرق جديدة لصناعة الفواكه لمشروبات صحية من ضمن العادات التي تساعدك على تخطي الاكتئاب، وخصوصاً المشروبات الغنية بالطاقة ذات الألوان المميزة، مثل: "الليمون بالنعناع - عصير البطيخ - عصير القصب".

علامات تؤكد إصابتك بأعراض الاكتئاب

1 - الشعور الدائم بالحزن والقلق.

2 - فقدان الشغف ورفضك التام للخروج من غرفتك.

3 - الشعور بالشبع ورفضك للطعام.

4 - تجنب أصدقائك وأسرتك.

5 - انخفاض مستوى الطاقة في جسمك.

6 - الشعور بحساسية مفرطة تجاه النقد أو الرفض.

7 - عدم قدرتك على التركيز وصعوبه في النوم.

8 - التفكير المستمر وعدم القدرة على مواجهة الآخرين.

9 - الشعور بالحزن وقلة الثقة بالنفس.