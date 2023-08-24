الاكتئاب يتصدر القائمة.. تعرف على أشهر الأمراض النفسية الشائعة

تعتبر الأمراض النفسية من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم، حيث تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الكوكب، حيث تتنوع هذه الأمراض من حيث الأعراض والتأثيرات التي تحدثها على الأفراد المصابين بها.

أكد الخبراء، أن الأمراض النفسية لا تميز بين جنس أو عمر أو ثقافة، فهي تصيب أي شخص في أي وقت وبدون سابق إنذار، في السطور التالية يسلط الخبراء بموقع "science daily" الطبي الضوء على بعض أشهر الأمراض النفسية الشائعة بين سكان العالم.

كما يقدم الخبراء، الأعراض الرئيسية لكل مرض وتأثيراته النفسية والاجتماعية، الأمر الذي يساعد على فهم أعلى مستوى لهذه الأمراض وكيفية التعامل والوقاية منها.

الاكتئاب.. سيد الأمراض النفسية وأكثرها إنتشرها في العالم

من بين أشهر الأمراض النفسية الشائعة يمكن ذكر "الاكتئاب"، الذي يتميز بالحزن المستمر وفقدان الاهتمام والسعادة في الحياة، كما يعتبر القلق، مرضًا نفسيًا شائعًا يتميز بالتوتر والقلق المستمر والمفرط في بعض الأحيان.

ومن بين الأمراض النفسية الأخرى يأتي "اضطرابات الهلع"، وهو حالة تتميز بالخوف الشديد والمتكرر والتوتر العقلي والبدني المفرط، ولا يمكن تجاهل "اضطرابات الأكل" أيضًا، حيث يمكن أن تؤثر في النظام الغذائي والسلوك الغذائي وتسبب مشاكل صحية جسدية خطيرة.

أوضح الخبراء، أن الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الأمراض النفسية، يحتاجون إلى دعم وعلاج مناسبين، الأمر الذي يساهم في بناء مجتمع يساعد على الوقاية والتعافي من المشاكل النفسية، فالتوعية والتحدث المفتوح عن الأمراض النفسية يمكن أن يقلل من الصمت والتمييز، ويشجع الأفراد المصابين بتلك الأمراض على طلب المساعدة المهمة بدون خجل.

كيفية علاج الأمراض النفسية والوقاية من أشهر الاضطرابات المزاجية:

العلاج النفسي: يشمل العلاج النفسي استشارة متخصص نفسي أو علاجًا سلوكيًا، حيث يمكن تعلم أدوات وتقنيات يمكن استخدامها للتعامل مع التحديات النفسية وتخفيف أعراض الاضطرابات.

الدواء: في حالات معينة، يمكن أن يوصف الأدوية لمعالجة الأمراض النفسية، ويجب استخدامها تحت إشراف طبيب متخصص.

الدعم الاجتماعي: يعد الدعم الاجتماعي جزءًا مهمًا في علاج الأمراض النفسية، حيث يمكن للأسرة والأصدقاء والمجتمع تقديم الدعم العاطفي والمساعدة في التغلب على التحديات النفسية.