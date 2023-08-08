طرق الوقاية من الأمراض الجلدية المنتشرة في الصيف

لكل موسم من مواسم العام ميزة وعيب، وأبرزهم فص الصيف الذي يمتاز بالترفيه والعطلات والمصايف، لكنه يصطحب معه أيضًا بعض الامراض الجلدية التي تكون أكثر انتشارًا خلال فصل الصيف.

وبالتزامن مع شهر أغسطس الأشد حرارة بفصل الصيف نقدم لكم من خلال هذه السطور الأمراض الجلدية المرتبطة بفصل وطرق الوقاية منها بحسب موقع “hindustantimes”:

الدمامل العرقية:

يتشكل ذلك المرض الجلدي في حدوث التهابات حادة تصيب بصيلات الشعر والمناطق المحيطة بها، والسبب في ذلك زيادة التعرق، كما أن هناك عوامل تزيد من نشاط البكتيريا المسببة لبثور العرق مثل مرض السكري وزيادة الوزن.

ويمكن تفادي الإصابة بذلك من خلال تجنب غليان العرق، ويأتي ذلك عن طريق الابتعاد عن الحرارة الشديدة قدر الإمكان والاهتمام بالنظافة الشخصية للجسم.

حمو النيل:

يعتبر حمو النيل من أكثر الأمراض التي تصيب الأشخاص بفصل الصيف وخاصة الاطفال، ويتمثل في طفح جلدي يظهر على شكل نتوءات حمراء صغيرة ناتجة عن زيادة التعرق والتعرض للحرارة الشديدة، ويتسبب حمو النيل في الشعور بالحكة المستمرة.

ويمكن الوقاية من حمو النيل في فصل الصيف عن طريق ارتداء ملابس قطنية خفيفة، تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، والحرص على الإستحمام بالماء البارد لتفادي حدوثه.

العدوي البكتيرية:

يتسبب الطقس الحار مع الزحام من زيادة فرص انتقال العدوى البكتيرية بين الأشخاص، وخاصة أصحاب البشرة الحساسة، حيث أنه تزداد فرص الإصابة بالعدوى البكتيرية في الجلد بشكل خاص عند الأطفال، كون أن الاحتكاك والتلامس بينهم لا مبالاة.

ويمكن الوقاية من ذلك من خلال عدم استخدام الأغراض الشخصية الخاصة بالأخرين، كما أن الأغراض الشخصية يجب أن تكون نظيفة، و الحرص على الاستحمام اليومي، خاصة أثناء السفر.

حب الشباب:

يعتبر حب الشباب من الأشياء التي يزيد ظهورها خلال فصل الصيف، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية الذين يعانون بشدة في الاجواء شديدة الحرارة، وذلك لأنه يزيد إفرازات الغدد الدهنية مع المسام المفتوحة، وبالتالي يسهل التصاق الأتربة والجراثيم بالبشرة وتكون الحبوب.

ويمكن الوقاية من حب الشباب بفصل الصيف عن علاجها فورالظهور وعدم الإنتظار، حيث أن ملامستها أو الضغط عليها يتسبب في ترك أثار على البشرة.