الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد انتشار متحور EG5.. أفضل الطرق للوقاية من الأمراض المعدية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الأمراض المعدية والمناعية من أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من الأفراد في جميع أنحاء العالم، خاصة بعد معاودة فيروس كورونا مهاجمة العالم من جديد من خلال متحور EG5.

فعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدنا انتشارًا واسعًا للأمراض المستجدة مثل فيروس كورونا والإنفلونزا وغيرها، ومع تزايد هذه الظاهرة، أصبح من الضروري أن نتعلم كيفية الوقاية والتصدي لتلك الأمراض المعدية والمناعية.

في التقرير التالي، يقدم الخبراء بموقع " clevelandclinic" الطبي، أفضل الطرق للوقاية والتصدي لها، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية التي يمكن اتباعها للحد من انتشار تلك الأمراض والحفاظ على صحتكم.

 

التعقيم: 

يعتبر التعقيم من أهم الخطوات للوقاية من الأمراض المعدية. يجب علينا غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، كما يمكن استخدام معقم اليدين الكحولي في حالة عدم وجود الماء والصابون.

 

التباعد الاجتماعي: 

ينصح بالابتعاد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد، وذلك للحد من انتقال الأمراض المعدية عن طريق القطيرات المصاحبة للعطس أو السعال.

 

استخدام الكمامات الواقية: 

ينصح باستخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة والمكتظة، حيث يمكن أن تقلل من انتقال الأمراض المعدية عن طريق القطيرات الصغيرة التي يتم تنفسها.

 

تقليل الاتصال المباشر: 

من الأفضل تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بأمراض معدية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، حيث يمكن أن يتم نقل العدوى عن طريق اللمس أو القرب من الأفراد المصابين.

 

الحفاظ على نظافة البيئة: 

من المهم الحفاظ على نظافة المساحات والأسطح المشتركة، وتنظيفها بانتظام باستخدام المنظفات المناسبة والمطهرات.

 

تقوية جهاز المناعة: 

يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة من خلال تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد.

يجب علينا جميعًا أن ندرك أهمية الوقاية من الأمراض المعدية والمناعية واتباع الإجراءات الوقائية المناسبة، حيث إن ممارسة هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الأمراض والحفاظ على الصحة.

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