منها تعزيز الخصوبة.. أهمية فيتامين "د" للجسم وأبرز أعراض نقصه

يعتبر فيتامين "د" من ضمن الفيتامينات المهمة جدًا للجسم، ويمكن الحصول عليه من طرق مختلفة بواسطة التعرض لأشعة الشمس، أو الاعتماد على تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د".

ويستطيع الشخص المصاب بنقص فيتامين "د" في جسمه معرفة بداية أعراض نقصه كمؤشر لمستوى نقص الفيتامين في الجسم، من خلال مجموعة من الأعراض المختلفة، لذا يجب اتباع استشارة طبيبك أو الالتزام بتناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "د" ويمكنك الحصول عليه من تناول الأسماك والمكملات الغذائية والألبان والبيض.

ونرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب معرفتها لتحسين حالتك الصحية واستغلال فوائد فيتامين "د"، وذلك وفقًا لموقع "Very well Health".

أهمية فيتامين "د" للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها فيتامين "د" للجسم تعرف على أبرزها في السطور التالية..

1 - انتظام فيتامين "د" في الجسم يعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكر، وتنظيم مستويات الإنسولين في الجسم.

2 - يعمل فيتامين "د" على تحفيز بصيلات الشعر وحمايته من التساقط.

3 - يعمل على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة خصوصًا لكبار السن.

4 - تعزيز الخصوبة عند الرجال عن طريق تحسين مستويات هرمون التستوستيرون.

5 - يعمل على تقليل خطر الإصابة بالسرطانات وتعزيز المناعة وتقويتها.

6 - تقليل اضطرابات الجهاز الهضمي خاصة القولون العصبي.

7 - انتظام فيتامين "د" في الجسم يعمل على تخفيف آلام الدورة الشهرية لدى السيدات.

أبرز أعراض نقص فيتامين "د" في الجسم

1 - الشعور بالإرهاق والضعف العام.

2 - تقلب المزاج والشعور بالاكتئاب والقلق.

3 - الشعور الدائم بالكسل والنعاس أو الخمول.

4 - تساقط الشعر بشكل ملحوظ عن الطبيعي.

5 - زيادة الوزن أو صعوبة في التخلص من الوزن الزائد.

6 - الشعور بألم في العضلات، وآلام العظام والمفاصل، وخاصة آلام الظهر.

7- هشاشة العظام أو لين العظام.

8 - ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، مثل الزكام، والإنفلونزا، والتهاب القصبات الهوائية.

9 - زيادة خطر الإصابة المتكررة بكسور في العظام.