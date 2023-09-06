الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة توضح كيف يمكن الحصول على فيتامين "د" من خلال الأطعمة

فيتامين د
فيتامين د

أشارت دراسة إلى أن البقاء داخل البيت أكثر من اللازم قد يكون السبب وراء معاناة أكثر من واحد من كل ثلاثة منا من نقص فيتامين “د”، بسبب عدم التعرض للشمس مما يعرضهم لسوء التغذية والفشل في تناول المكملات الغذائية.

ووفقًا لموقع “hindustantimes” إن ما يسمى بـ"فيتامين أشعة الشمس" مفيد لصحة العظام والعضلات، مما يساعد على تقليل احتمالية الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة، ويعتقد أيضًا أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول، وأمراض الجهاز التنفسي وأمراض أخرى.

يعتبر ضوء الشمس هو الطريقة الأكثر شهرة للحصول على فيتامين د، ولكنه يتأثر باستخدام واقي الشمس، وتلوث الهواء، والغطاء السحابي، ومحتوى الميلانين في جلد الشخص.

ضوء الشمس هو الطريقة الأكثر شهرة للحصول على فيتامين د، ولكنه يتأثر باستخدام واقي الشمس، وتلوث الهواء، والغطاء السحابي، ومحتوى الميلانين في جلد الشخص.

النظام الغذائي هو المسؤول عن الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بنسبة 80٪ على مستوى العالم منذ عام 1990.

يمكن أن تساعد الأطعمة مثل الأسماك الزيتية والبيض، ولكن بكميات عالية بما فيه الكفاية فقط، وفي الوقت نفسه، يُخشى أن يؤدي التوجه المتزايد نحو الأنظمة الغذائية النباتية إلى استبعاد بعض هذه المكونات.

نظرت مراجعة أبحاث مجلة الغذاء والتغذية التي أجرتها خدمة معلومات الصحة والمكملات الغذائية (HSIS) في البيانات بما في ذلك المسح الوطني للنظام الغذائي والتغذية التابع للحكومة والذي وجد أن الشباب هم الأكثر عرضة لنقص فيتامين د.

وقالت الدكتورة باميلا ماسون،اخصائي تغذية: "إن سد الفجوة بين تناول فيتامين د والتوصيات أمر ضروري لمنع النقص، والحفاظ على صحة العظام والعضلات، وخاصة للمساعدة في منع الكساح التغذوي ولين العظام، فيتامين د ضروري لامتصاص الكالسيوم وتمعدن العظام والذي يرتبط بشكل إيجابي بكثافة المعادن في العظام، تعتبر صحة العظام الجيدة ضرورية لتعزيز كتلة العظام في مرحلة البلوغ وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في وقت لاحق من الحياة.

توصيات  بشأن تناول فيتامين د يوميًا:

  • عدد قليل جدًا من الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على فيتامين د، والأسماك الزيتية، مثل السلمون والماكريل، يجب تناولها عدة مرات في الأسبوع إن لم يكن يوميًا لتلبية التوصية اليومية البالغة 10 ميكروجرام".
  • لذلك يبدو أن المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات المتعددة والمعادن المتعددة التي تحتوي على فيتامين د هي أفضل طريقة لتحقيق المستويات الموصى بها.
فيتامين أشعة الشمس المكملات الغذائية خطر الإصابة بمرض السكري الأنظمة الغذائية النباتية نقص فيتامين د

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