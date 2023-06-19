تعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان.. أعراض نقص "فيتامين د" وخطورته

فيتامين د يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، إنه مفتاح امتصاص الكالسيوم للحفاظ على صحة العظام وتقوية عظامك، كما يساعد في دعم صحة الدماغ والقلب والأسنان والرئتين.

يحافظ فيتامين د على قوة الجهاز المناعي ويمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الأنسولين، إنه يحافظ على مستويات الطاقة لديك ويعزز مزاجك أيضًا.



تشير الدراسات الحديثة إلى أن المستويات المنخفضة من فيتامين (د) يمكن أن تكون مرتبطة بالعديد من المشاكل الصحية بما في ذلك مرض السكري وآلام العضلات والعظام وارتفاع ضغط الدم والتصلب المتعدد وحتى بعض أنواع السرطان، تشير الدراسات التي أجريت على الأطفال الذين يتلقون مكملات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء إلى انخفاض خطر الإصابة بالإنفلونزا أ.

ماهي أعراض نقص فيتامين د؟

غالبًا ما تكون أعراض نقص فيتامين (د) خفية، لذلك لا يعرف الكثير من الناس أنهم يعانون من نقص، تتضمن بعض آثار نقص فيتامين د ما يلي:

التعب أو التعب

آلام العظام

الم المفاصل

ألم عضلي

مزاج سيئ

طاقة منخفضة

قلق

التهيج

زيادة الوزن

تساقط الشعر



يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) عند الرضع والأطفال إلى الإصابة بمرض يسمى الكساح، إنها مشكلة خطيرة في العظام تسبب انحناء الساقين، يقول الدكتور روبتي إن انخفاض مستويات فيتامين (د) لدى الأطفال يرتبط أيضًا بالحساسية والربو والأكزيما.

من هو المعرض لخطر نقص فيتامين د؟

ضوء الشمس هو إحدى الطرق التي ندخل فيها فيتامين د إلى أجسامنا بشكل طبيعي لذا فإن الأشخاص الذين يقضون معظم وقتهم في الداخل مثل كبار السن أو أولئك الذين يعيشون في منشأة مثل دار رعاية المسنين يكونون أكثر عرضة لخطر انخفاض فيتامين د، الأشخاص ذوو البشرة الداكنة أو ذوو البشرة الفاتحة والذين يقللون من التعرض لأشعة الشمس معرضون أيضًا للخطر.

يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية أيضًا إلى زيادة احتمالية الإصابة بنقص فيتامين د، أولئك الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية، وأولئك الذين خضعوا لجراحة السمنة هم أكثر عرضة للإصابة أخيرًا الأشخاص المصابون بأمراض الكلى والكبد المزمنة معرضون لخطر أكبر.