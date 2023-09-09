السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

لتطويل الشعر ومعالجة الاكتئاب.. كيف يمكن الحصول على أوميجا 3 من الطعام؟

أوميجا 3
أوميجا 3

يعتبر أوميجا 3 من ضمن الأحماض الدهنية التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة وتجاوز مراحل الاكتئاب وغيرها من الفوائد التي نحتاجها لتحسين وظائف الجسم. كيف يمكن الحصول على أوميغا 3 من الطعام؟ هذا سؤال تم تداوله للحصول على فوائده وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتزامنًا مع اهتمام الكثير، وخصوصًا السيدات، نرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب معرفتها لتحسين حالتك الصحية واستغلال فوائد أوميغا 3، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health"، وإليكم تفاصيل في السطور التالية.

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دراسة حديثة تكشف فائدة أحماض "أوميجا 3" الدهنية لصحة الرئتين

كيف يمكن الحصول على أوميجا 3 من الطعام؟

هناك الكثير من الأطعمة الغنية بأوميجا 3 يمكن الحصول عليها من خلالها، وذلك لتعزيز مناعة الجسم. وإليكم التفاصيل على النحو التالي:
1- الأسماك والمأكولات البحرية: تحتوي الأسماك والمأكولات البحرية على أحماض أوميجا 3، التي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين حالة الصحة العقلية.
2- التوت البري: يمكن الحصول على أحماض أوميجا 3 من فاكهة التوت البري بسبب احتوائه على مضادات للأكسدة، ويعمل على خفض مستويات الكوليسترول وضبط ضغط الدم.
3- البيض: يعتبر البيض من أبرز الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3، ويشمل الأحماض الوفيرة التي يحتاجها الجسم، وينصح بتناوله باستمرار وبشكل منتظم.
4- الأفوكادو: تعتبر فاكهة الأفوكادو من ضمن الفواكه اللذيذة التي تحتوي على أوميجا 3، وتناوله مرة واحدة يوميًا يمنح الجسم الطاقة ويساعد على تقوية الهيكل العظمي.

أعراض نقص أوميجا 3 في الجسم

1 - تساقط الشعر بكثرة عن المستوى الطبيعي.

2 - الشعور بألم المفاصل.

3 - الإصابه بمشكلات وصعوبه في الرؤيه.

4 - ظهور بقع الجلد في الجسم أو الوجه.

5 - ضعف الجهاز المناعي.

6 - الشعور بالتوتر والإكتئاب

أهمية عنصر أوميجا 3 للجسم

 1 - تعزيز مناعة الجسم والشعور بالطاقة.

2 - معالجة مشاكل سقوط الشعر وضعفه.

3 - تقليل مخاطر الإصابه بأمراض القلب.

4 - يساهم في علاج الإلتهابات.

5 - تقليل خطر الولادة المبكرة.

6 - تعزيز صحة الدماغ. 

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دراسة حديثة تكشف فائدة أحماض "أوميجا 3" الدهنية لصحة الرئتين

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