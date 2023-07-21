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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة حديثة تكشف فائدة أحماض "أوميجا 3" الدهنية لصحة الرئتين

أرشيفية
أرشيفية

كشفت دراسة طبية حديثة عن فائدة أحماض "أوميجا 3" الدهنية، كتلك التي توجد في التونة والسلمون والسردين، بالنسبة لصحة الرئتين.

ووفق الدراسة التي دعمتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، ونشرت نتائجها في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن هذه الأحماض الدهنية ذات تأثير إيجابي على الرئتين.

وقالت باتريشيا كاسانو، مؤلفة الدراسة: "نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان لا يزال ناقصا إلى حد ما"، وتابعت تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا".

وقالت الدراسة أن أحماض أوميجا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات تساعد في الحفاظ على صحة الرئة، وتحسّن هذه الأحماض من وظائف الرئة.
وتوصي الإرشادات الغذائية لوزارة الزراعة الأمريكية بأن يتناول الناس حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيا.

- الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

في سياق اخر كانت أظهرت دراسة حديثة، أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وقالت الدراسة، التي نشرت في صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن العلماء في الولايات المتحدة وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من واحد أو أكثر من أعراض الأرق المبلغ عنها ذاتيًا لديهم خطر متزايد بنسبة 16% للإصابة بحالة طبية خطيرة، مقارنة بمن لا يعانون من أعراض.

وقالوا إن الارتباط كان أقوى لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، حيث كان من يعانون من خمسة إلى ثمانية أعراض معرضين لخطر الإصابة بسكتة دماغية بنحو أربعة أضعاف.

وقال الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن تحسين نوعية النوم من خلال العلاجات يمكن أن يساعد في تقليل هذا الخطر.

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