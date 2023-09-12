دراسة: ممارسة هواية في الستينيات تساعد على تجنب الاكتئاب

يقول العلماء إن ممارسة الهوايات في الستينيات من العمر تساعد في تجنب الاكتئاب.

ووفقًا لموقع "THE SUN"، تشير دراسة بريطانية إلى أن الأشخاص المتقاعدين يجب أن يمارسوا رياضة الجولف أو صيد الأسماك أو لعب الجسور لحماية صحتهم العقلية، حيث يمكن أن تساعد ممارسة الهوايات في الستينيات من العمر في الوقاية من الاكتئاب أثناء التقاعد.

وقال فريق عمل الدراسة إن الهوايات يمكن أن تساعد في تحسين صحة الإنسان العقلية بعدة طرق.

وقالت الدكتورة كارين ماك، من جامعة كوليدج لندن: "يشمل ذلك الشعور بالسيطرة على عقولنا وأجسادنا، وإيجاد هدف في الحياة، والشعور بالكفاءة في معالجة القضايا اليومية، حيث تظهر دراستنا قدرة الهوايات على حماية كبار السن من التدهور المرتبط بالعمر في الصحة العقلية والرفاهية.

وعلى سبيل المثال، يعاني حوالي واحد من كل ستة بريطانيين من الاكتئاب، مع احتمالية إصابة النساء بمشكلات صحية عقلية بحوالي الضعف، لذلك تُعَدُّ مشكلة الصحة العقلية الأكثر شيوعًا لدى كبار السن، حيث يصاب بها حوالي 22% من الرجال و28% من النساء الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن ممارسة الهوايات تساعد في تقليل الشعور بالوحدة وتحسين الصحة العقلية، ولكنها تميل إلى التركيز على البلدان الفردية.

وتناولت الدراسة الأخيرة، التي نُشِرَتْ في مجلة Nature Medicine، ما إذا كان هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، وكذلك كيف تؤثر ممارسة الهوايات على مستويات الصحة العامة.

وقال الباحثون إن الهوايات تشمل "الفنون والحرف اليدوية والقراءة وممارسة الألعاب والرياضة والبستنة والعمل التطوعي والمشاركة في المجتمعات أو الأندية".

وقال أولئك الذين لديهم هواية إنهم يتمتعون بصحة أفضل، ورضا أعلى عن الحياة، ومستويات أعلى من السعادة، وأعراض اكتئاب أقل من أولئك الذين لا يمارسون هواية، ومن بين النتائج الأربع، كان الرضا عن الحياة مرتبطًا بقوة بالانخراط في الهوايات، وقد يكون الأشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل أكثر عرضة لممارسة هواية ما، وقد يساعدنا الاستمرار في ممارسة هواية في الحفاظ على الرضا المحسن عن الحياة.