بالتفصيل.. تأثير التغذية السليمة على الصحة العقلية

توجد علاقة وثيقة بين التغذية السليمة والصحة العقلية، حيث إن النظام الغذائي المتوازن يمكن أن يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العقل والعوامل الإيجابية المتعلقة بالمزاج والعقلية العامة.

تأثير التغذية السليمة على الصحة العقلية

أكد الخبراء بموقع " news-medical" الطبي، أن الدماغ يتحكم وينظم معظم وظائف الجسم الحيوية، سواء بوعي أو بغير وعي، ولهذا السبب من الضروري أن يتلقى الدماغ إمدادات ثابتة من الوقود والأكسجين، حيث يتم الحصول على الوقود عن طريق استقلاب العناصر الغذائية المتوفرة في مجرى الدم، والتي تنشأ من الطعام المهضوم.

تستهلك الدماغ 20% من السعرات الحرارية اليومية، أي حوالي 400 من 2000 سعرة حرارية في اليوم، فمن الناحية الهيكلية، حوالي 60٪ من الدماغ عبارة عن دهون، وتتكون من ارتفاع نسبة الكوليسترول والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، إليك بعض المعلومات حول أهمية التغذية السليمة وتأثيرها على الصحة العقلية:

النظام الغذائي المتوازن:

يجب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة والمغذيات الضرورية للحفاظ على صحة العقل، ينبغي أن يتضمن النظام الغذائي فواكه وخضروات طازجة، وحبوب كاملة، وبروتينات صحية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك، والمكسرات والبذور، ومصادر جيدة للدهون الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو.

فيتامينات ومغذيات معينة:

بعض الفيتامينات والمغذيات يمكن أن تكون فعالة في تعزيز الصحة العقلية. على سبيل المثال، الأطعمة الغنية بفيتامين B المرتبط بالمزاج والطاقة مثل السبانخ والبقوليات والأطعمة الكاملة يمكن أن تكون مفيدة، كما يتعلق الأمر أيضًا بالحفاظ على مستوى جيد من الحديد، والمغنيسيوم، وفيتامين D وأوميغا-3.

تجنب الأطعمة الضارة:

هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب تدهورًا في الصحة العقلية، حيث يعتقد أن الأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة والمواد الكيميائية المضافة تؤثر سلبًا على الحالة المزاجية والصحة العقلية، لذا يجب تقليل تناول هذه الأطعمة والاعتماد على الأطعمة الطازجة والطبيعية قدر الإمكان.

شرب الماء:

يجب أن يكون الجسم جيدًا مرطبًا للحفاظ على وظائف العقل بشكل صحيح، يجب شرب كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى غير المحلى، حيث يمكن أن تشير الدراسات إلى أن الجفاف يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والشعور بالتعب والقدرة العقلية.

كما أن الأطعمة المفيدة للصحة العقلية يمكن أن تكون مكملة للرعاية الصحية النفسية الأخرى وليست بديلاً عنها، فإذا كنت تعاني من أي اضطرابات صحة عقلية أو تشعر بأعراض خطيرة تؤثر على حياتك اليومية، ينصح بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية المؤهل.