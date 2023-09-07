أستاذ طب أطفال: التغذية السليمة تساعد فى التغلب على أمراض السمنة والأنيميا

كشفت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، عن تفاصيل مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم شديدة الأهمية، والتي بدأت في عام 2019، لافتة إلى أن السمنة والأنيميا أمراض يجب التركيز عليها لأنها تؤثر على قطاع كبير من الأطفال، والأطفال في مصر تحت 18 سنة يمثلون 40% من عدد السكان.

التقزم والسمنة والأنيميا دليل على تغذية خاطئة للأطفال



وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التقزم والسمنة والأنيميا دليل على تواجد تغذية خاطئة للأطفال، وبالتالي قد يصاب الأطفال في المستقبل بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط، مضيفًا أن ما تم إنجازه في مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم رائع، والإعلام عليه دور في التوعية بالتغذية السلمية للأطفال.

وأكدت أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن علاج أمراض السمنة والأنيميا والتقزم يكون عن طريق التغذية السليمة الصحية للأطفال.