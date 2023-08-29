تعرف على التغذية السليمة والمناسبة لكل أعمار الكلاب

يجب أن تكون رفاهية الكلاب والاهتمام بصحتها على رأس أولويات اصحابها ويجب أن يعرفوا أن الاهتمام بتغذيتهم جانب مهم جدا من صحة الكلاب، كما أن التغذية في كل عمر من أعمار الكلاب لها دور مختلف، حيث تختلف المتطلبات الغذائية للجراوي عن المتطلبات الغذائية للكلاب البالغة.



وتحتاج الكلاب الحوامل إلى مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مقارنة بالكلاب المسنة، لذلك يجب اتباع النصائح العامة للتغذية مع الطبيب البيطري، حيث يمكن أن يعرض نقص التغذية الكلب لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وعلى العكس يمكن أن تساهم التغذية السليمة أيضًا في صحتهم العقلية ويمكن أن تساعد الجرعات المناسبة من العناصر الغذائية على جعلهم يشعرون بالسعادة والحفاظ على صحتهم.



وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الدكتور ميتو بوول الطبيب البيطري قائلاً: "أصبح وجود حيوان أليف اليوم أمرًا لابد منه، فعالم تربية الحيوانات الأليفة له العديد من الفوائد على الصحة العقلية والبدنية على الاطفال وخاصة تربية الكلاب فهى تشكل أفضل صحبة للأطفال عندما يكون آباؤهم مشغولين".

ويضيف: "على الرغم من التنوع الكبير في التوصيات، هناك طرق لاختيار أفضل نظام غذائي للكلاب لان هناك انواع من الطعام لا تناسب كل الكلاب حسب اعمارها، وحسب احتياجات الكلب، فالمرحلة العمرية والوزن والحالات الطبية المعروفة تسبب اختلاف كبير في المتطلبات الغذائية للكلاب، ويجب أن يلبي الغذاء الحد الأدنى من متطلبات النمو والتكاثر وهذا يعني أن الطعام في جميع مراحل الحياة سيحتوي على سعرات حرارية وعناصر غذائية أكثر مما هو مطلوب لحيوان أليف بالغ يتمتع بصحة جيدة".

أنواع الطعام المختلفة التي يحتاجها الكلب في أعمار مختلفة:

الجراوي:

تحتاج الجراوي إلى سعرات حرارية ودهون وبروتينات أكثر من الكلاب البالغة، وتحتوي الأنظمة الغذائية للكلاب أيضًا على مستويات أعلى من بعض الفيتامينات والمعادن، مثل الكالسيوم والفوسفور، لدعم نمو الأنسجة وتطورها حتى تصل إلى مرحلة النضج عند عمر 12 شهرًا تقريبًا.

الكلاب الحامل أو الكلاب المرضعة:

من الأفضل أيضًا التوصية به للكلاب الحامل أو الكلاب المرضعة لتلبية الاحتياجات المعززة للكلاب الأمهات، قد يوصي الطبيب البيطري بتحويل الكلبة الحامل إلى نظام غذائي مثل الجرو في منتصف فترة الحمل حتى فطام الجراوي.

الكلاب البالغة:

يجب تغذية الكلاب البالغة التي تتراوح أعمارهم من عمر 4 سنوات إلى عمر 8 سنوات، بنظام غذائي يساعدها على الحفاظ على وزن صحي ومستويات طاقة كافية، بالمقارنة مع طعام الجراء، و تحتوي التركيبات على سعرات حرارية أقل وكميات معتدلة من معظم العناصر الغذائية وبعض الإضافات التي تجعل الكلاب تشعر بالشبع عند تناول الطعام، قد تكون هناك بعض أنواع الأطعمة الموجهة للكلاب النشطة التي تتراوح أعمارها بين عمر سنة إلى عمر ثلاث سنوات، وتم تصميم هذه الأنظمة الغذائية لتغذية مستويات الطاقة المتزايدة لدى الكلاب البالغة الشابة والكلاب ذات السلالات البوليسية بمزيج فريد من البروتين والدهون.

كبار الكلاب:

يجب أن تتضمن رعاية كلبك الكبير نظامًا غذائيًا تم اختياره بعناية بناءً على احتياجاته الصحية المحددة، مثل الوقاية من الأمراض المزمنة أو علاجها، تم تصميم هذه التركيبات لتحسين جهاز المناعة وقد تتضمن مكونات خاصة مثل الجلوكوزامين للكلاب المصابة بالتهاب المفاصل، يعد الحفاظ على وزن صحي أمرًا في غاية الأهمية لصحة كلبك، مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب عليك الانتباه إلى السعرات الحرارية واتجاهات التغذية الموجودة على الملصق، و يمكن أن يساعدك الطبيب البيطري في تحديد الوزن المثالي والسعرات الحرارية المستهدفة لحيوانك الأليف الكبير في السن.

الكلاب التي تعاني من حالات طبية:

إذا كان كلبك يعاني من أي حالة طبية، بما في ذلك حصوات المسالك البولية، أو الحساسية، أو أمراض الأمعاء، أو مشاكل في الكلى، فيجب عليك استشارة الطبيب البيطري حول أفضل اختيار لطعام الكلاب، لانه قد يوصي باتباع نظام غذائي موصوف طبيًا.