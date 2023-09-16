خبيرة تغذية تقدم نصائح غذائية للمحافظة على صحتك بعد سن الثلاثين

قدمت نورهان دويب، خبيرة التغذية، مجموعة من النصائح للمحافظة على الصحة بعد سن الثلاثين، قائلة: "إنه من المهم أن يحتوي الطعام على الدهون الصحية بعد سن الثلاثين".

وأضافت نورهان خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز، عبر فضائية صدى البلد، أن الدهون الصحية والأوميجا 3 تساعد على صحة القلب والمخ وزيادة التركيز، كما تساعد على التحكم في الشهية، بالإضافة إلى أنها تُحسن من حساسية الخلايا للأنسولين.

أكلات غنية بالأوميجا 3

وأشارت، إلى أن الأكلات الغنية بالأوميجا 3، مثل أسماك السلامون، المكاريل، التونة، والبذور مثل بذور الكتان، بذور القرع، بذور عباد الشمس، بذور الشيا، المكسرات، كما أن زبدة المكسرات تعتبر مصدرًا هائلًا للدهون الصحية، زيت الزيتون.

وأوضحت، أن الجسم يمتص الفيتامينات والمعادن بشكل أفضل من خلال الطعام، لافتة إلى أن الجسم يمتص 50% فقط من المعادن والفيتامينات من خلال تناولها عن طريق الأقراص.