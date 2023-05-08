"يسبب سرطان المعدة".. خبيرة تغذية تحذر من أضرار البروتين الحيوانى

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، إنه طبقاً للتوصيات العالمية فإن الشخص يحتاج نسبة معينة من تناول البروتين الحيواني، وهي تتمثل في 8.8 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن جسده.

وحذرت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، من الإفراط في تناوله، موضحة إن كان وزن الشخص 100 كيلو، فسيحتاج 80 جراما من البروتين فى اليوم الواحد، وفى حالة أيضا تمتعه بحالة صحية جيدة ولا توجد لديه مشاكل فى الكلي أو الكبد.

وتابعت خبيرة التغذية، أن البروتينات يقصد بها الخلاصة الخاصة بمصادر تحتوي على البروتين طوال اليوم من المصادر الغذائية، مثل: اللبن أو البيض أو غيرهما، لافتة إلى أن النسب الزائدة من البروتين تسبب مشاكل كثيرة، مثل: الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة.