الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يسبب سرطان المعدة".. خبيرة تغذية تحذر من أضرار البروتين الحيوانى

سرطان المعدة
سرطان المعدة

قالت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، إنه طبقاً للتوصيات العالمية فإن الشخص يحتاج نسبة معينة من تناول البروتين الحيواني، وهي تتمثل في 8.8 جرام بروتين لكل كيلوجرام من وزن جسده.

وحذرت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، من الإفراط في تناوله، موضحة إن كان وزن الشخص 100 كيلو، فسيحتاج 80 جراما من البروتين فى اليوم الواحد، وفى حالة أيضا تمتعه بحالة صحية جيدة ولا توجد لديه مشاكل فى الكلي أو الكبد.

وتابعت خبيرة التغذية، أن البروتينات يقصد بها الخلاصة الخاصة بمصادر تحتوي على البروتين طوال اليوم من المصادر الغذائية، مثل: اللبن أو البيض أو غيرهما، لافتة إلى أن النسب الزائدة من البروتين تسبب مشاكل كثيرة، مثل: الإصابة بسرطان القولون وسرطان المعدة.

البروتين الحيواني إصابة بالسرطان البروتينات البيض خبيرة التغذية

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

متى تنتهى مصر من كابوس التعديات على الأراضى الزراعية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟