10 نصائح فعالة لمساعدة طفلك على تطوير العادات الغذائية الصحية

يعتبر ترسيخ العادات الغذائية الصحية لدى الأطفال من أهم مسؤوليات الوالدين، لكن هذا الأمر يتم إهماله للأسف، حيث يستسلم معظم الآباء لأهواء أبنائهم ونوبات الغضب ولا يتمكنون من فعل ذلك.

تعتبر التغذية السليمة أمرًا بالغ الأهمية لنموهم الجسدي وتطورهم المعرفي وصحتهم على المدى الطويل، لذا أنماط الأكل السيئة في الحياة المبكرة يمكن أن تتبع أطفالك إلى مرحلة البلوغ، مما يؤدي به لمشاكل صحية وعلاقة معقدة مع الطعام.

وفقًا لموقع health الطبي في العصر الذي أصبحت فيه الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة هي القاعدة، يجيب على سؤال كيف يؤسس الآباء عادات الأكل الصحية ويعززون حب الطعام الصحي والصحي في المنزل؟

نصائح لتنمية العادات الغذائية الجيدة عند الأطفال

1. ابدأ مبكرًا وحافظ على الثبات: قدم مجموعة متنوعة من الأطعمة لطفلك منذ سن مبكرة. يكون الأطفال أكثر استعدادًا لتجربة أذواق جديدة بين عمر 6 إلى 12 شهرًا، لذا تحلى بالصبر واستمر في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة باستمرار، حيث يمكنك تشكيل ذوقهم في وقت مبكر.

2. كن قدوة: الأطفال مرآة لوالديهم. إذا رأوا أنك تستمتع بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، فمن المرجح أن يحاولوا أن يحبوها أيضًا. تناول الطعام معًا كعائلة واجعلها تجربة ممتعة.

3. أشركهم في هذه العملية: اصطحب أطفالك للتسوق من البقالة واسمح لهم باختيار خضروات أو فاكهة جديدة لتجربتها. شجعهم على المساعدة في المطبخ، عندما يشعر الأطفال بالارتباط بالعملية، يصبحون أكثر اهتمامًا بالنتيجة.

4. تجنب الحصول على الوجبات السريعة في المنزل: تجنب الاحتفاظ بالوجبات السريعة كجزء منتظم من مخزن المؤن الخاص بك،لذا احتفظ بالفواكه الطازجة والمكسرات والفواكه المجففة في المنزل كوجبات خفيفة

5. تجنب استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب: يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء اتصال عاطفي بالطعام، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو تطوير علاقة غير صحية مع بعض الأطعمة في وقت لاحق من الحياة

6. أوقات منتظمة للوجبات والوجبات الخفيفة: حدد أوقاتًا محددة للوجبات والوجبات الخفيفة، وهذا لا يضمن حصول طفلك على التغذية طوال اليوم فحسب، بل يساعده أيضًا على التعرف على علامات الجوع والامتلاء. يجب أن تكون وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية في اليوم. إن تناول وجبات منتظمة ووجبات خفيفة في منتصف النهار (الفواكه والمكسرات والخضروات) يضمن أن طفلك لن يبقى جائعًا ولا يلتهم الوجبات الخفيفة المحملة بالسكر والملح.

7. اجعل الطعام ممتعًا: استخدمي الخضروات الملونة لصنع طبق بألوان قوس قزح أو استخدمي قطاعات البسكويت لتشكيل السندويشات. يمكن أن تكون اللوحة الجذابة بصريًا جذابة للطفل.

8. تشجيع التنظيم الذاتي: علم الأطفال الاستماع إلى أجسادهم دعهم يعرفون أنه لا بأس بالتوقف عن الأكل عندما يشعرون بالشبع، وأنه يجب عليهم تناول الطعام عندما يشعرون بالجوع الحقيقي، وليس فقط بالملل

9. تثقيف حول الفوائد: تحدث مع طفلك بطرق مناسبة لعمره حول كيف تساعده الأطعمة المختلفة، على سبيل المثال، "الجزر مفيد لعينيك" أو "الحليب يقوي عظامك"، وهذا يمكن أن يجعلهم أكثر اهتماما بما يأكلونه.

10. التحلي بالصبر والمثابرة: إن براعم التذوق لدى الأطفال تتطور باستمرار، قد يرفضون الطعام اليوم ويحبونه بعد بضعة أشهر، لذا قم بتقديم الطعام المرفوض عدة مرات قبل أن تقرر أن تمنعه لعدم حب الطفل له .