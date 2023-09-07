بعد تحذيرات "الصحة".. كيف يمكن السيطرة على تناول الطعام بسبب التوتر؟

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الإفراط في تناول الطعام بسبب انتشار مرض السمنة والتي تواجهه الوزارة وتعمل على علاجه خلال المبادرة الرئاسية حملة ١٠٠ يوم صحة.

ولكن في عالم سريع الخطوات، يمكن أن يشكل تناول الطعام المرتبط بالتوتر تحد كبير للأشخاص، ولكن هناك الأكل اليقظ، ويكون من خلال تنمية الوعي، وتذوق كل قطعة صغيرة من الطعام والتفاعل معها، والتناغم مع إشارات الجسم، حيث يمكن استعادة السيطرة على عادات الأكل العاطفية ووقتها لا يمكن تناول الطعام الا عند الشعور بالجوع فقط حتى لا يصاب الأشخاص بالسمنة ويؤدي ذلك إلى خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرحت خبيرة التغذية كاريشما شا قائلة: "إن مصطلح الأكل الواعي لا يقتصر فقط على ما هو موجود في الطبق أمام الأشخاص، بل يتعلق بتغذية الجسد والعقل والروح، لذلك يجب أن يحرر الأشخاص أنفسهم من الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي يحركها التوتر، وان يدعوا كل وجبة أن تكون بمثابة سد جوع فقط، ولإشعار الجسم بالشبع.

وهناك بعض الخطوات التي يمكن بها السيطرة على الذهن عند الرغبة الشديدة في تناول الطعام بلا سبب:

التحقق العاطفي:

قبل تناول الطعام خذ لحظة للتحقق من مشاعرك، هل أنت جائع حقًا، أم أنك تأكل استجابة للتوتر أو الملل أو غيرها من المشاعر.

الأكل البطيء والمدروس:

قم بإشراك جميع حواسك أثناء تناول الطعام، خذ الوقت الكافي لتذوق نكهات وملمس ورائحة الطعام، امضغ الاكل ببطء وبشكل كامل، مع الانتباه لكل قطمة.

الملاحظة اى احكام سلبية أو إيجابية حول الطعام:

تدرب على مراقبة أفكارك ومشاعرك دون إصدار أحكام أو انتقادات، لاحظ أي أحكام أو أفكار سلبية أو إيجابية تطرأ حول الطعام والأكل.

اختيارات غذائية مدروسة:

عند اختيار وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، اتخذ اختيارات مدروسة تغذي جسمك وتدعم صحتك العامة، فكر في القيمة الغذائية للأطعمة التي تتناولها وكيف تشعر بها وكيف سيستفيد جسمك منها.

الوعي بالجوع والشبع:

انتبه إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك، قبل الوصول إلى المطعم وطلب الطعام، يجب أن تأخذ دقيقة لتقييم مستوى الجوع لديك.