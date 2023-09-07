الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذيرات "الصحة".. كيف يمكن السيطرة على تناول الطعام بسبب التوتر؟

السمنة
السمنة

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من الإفراط في تناول الطعام بسبب انتشار مرض السمنة والتي تواجهه الوزارة وتعمل على علاجه خلال المبادرة الرئاسية حملة ١٠٠ يوم صحة.

ولكن في عالم سريع الخطوات، يمكن أن يشكل تناول الطعام المرتبط بالتوتر تحد كبير للأشخاص، ولكن هناك الأكل اليقظ، ويكون من خلال تنمية الوعي، وتذوق كل قطعة صغيرة من الطعام والتفاعل معها، والتناغم مع إشارات الجسم، حيث يمكن استعادة السيطرة على عادات الأكل العاطفية ووقتها لا يمكن تناول الطعام الا عند الشعور بالجوع فقط حتى لا يصاب الأشخاص بالسمنة ويؤدي ذلك إلى خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

وحسب موقع Hindustan times فقد صرحت  خبيرة التغذية كاريشما شا قائلة: "إن مصطلح الأكل الواعي لا يقتصر فقط على ما هو موجود في الطبق أمام الأشخاص، بل يتعلق بتغذية الجسد والعقل والروح، لذلك يجب أن يحرر الأشخاص أنفسهم من الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي يحركها التوتر، وان يدعوا كل وجبة أن تكون بمثابة سد جوع فقط، ولإشعار الجسم بالشبع.

وهناك بعض الخطوات التي يمكن بها السيطرة على الذهن عند الرغبة الشديدة في تناول الطعام بلا سبب:

التحقق العاطفي: 
قبل تناول الطعام خذ لحظة للتحقق من مشاعرك، هل أنت جائع حقًا، أم أنك تأكل استجابة للتوتر أو الملل أو غيرها من المشاعر.

الأكل البطيء والمدروس:
قم بإشراك جميع حواسك أثناء تناول الطعام، خذ الوقت الكافي لتذوق نكهات وملمس ورائحة الطعام، امضغ الاكل ببطء وبشكل كامل، مع الانتباه لكل قطمة.

الملاحظة اى احكام سلبية أو إيجابية حول الطعام:
تدرب على مراقبة أفكارك ومشاعرك دون إصدار أحكام أو انتقادات، لاحظ أي أحكام أو أفكار سلبية أو إيجابية تطرأ حول الطعام والأكل.

اختيارات غذائية مدروسة: 
عند اختيار وجبات الطعام والوجبات الخفيفة، اتخذ اختيارات مدروسة تغذي جسمك وتدعم صحتك العامة، فكر في القيمة الغذائية للأطعمة التي تتناولها وكيف تشعر بها وكيف سيستفيد جسمك منها.

الوعي بالجوع والشبع:
انتبه إلى إشارات الجوع والشبع في جسمك، قبل الوصول إلى المطعم وطلب الطعام، يجب أن تأخذ دقيقة لتقييم مستوى الجوع لديك.

أسباب السمنة أعراض السمنة الاكل اليقظ ارتفاع مستوى التوتر تناول الطعام بسبب التوتر وزارة الصحة والسكان تحذيرات وزارة الصحة

الأكثر قراءة

المحكمة الاقتصادية تودع حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

رابط مفتوح.. نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023

محاكمة سلمى الشيمي.. الحبس سنتان وغرامة 100 ألف جنيه

منها شرب الأعشاب والليمون.. 4 طرق بسيطة لتنظيف القولون من السموم

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

مصطفى بكرى يطالب بتحويل هؤلاء لمحاكمة عسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

أحمد عرابى

وائل لطفي

الدين العظيم الذى حولوه إلى سلعة!

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال