صياد الكلاب في الزيتون: بضربهم بالرش لهذا السبب

الرحمة لم تصل إلى قلب مواطن، اعتاد على اصطياد الكلاب عن طريق قنصهم ببندقية رش في منطقة الزيتون بالقاهرة.

من شرفة منزله كان ينتظر الكلاب التي تقترب من مكان سكنه، وحال سماعه نباح الكلب كان يخرج ويصوب بندقيته “الرش” تجاه فريسته التي يرديها قتيلة في الحال، اعتاد المواطن على ذلك لكنه لم يكن يدري نهاية ما يفعله من أعمال لا إنسانية تجاه حيوان أليف.

أحد المواطنين انزعج مما يقوم به هذا الشخص من قتل الكلاب بهذه الطريقة، فقان بنشر بوست على “فيسبوك”، المواطن أبدى انزعاجه مما يقوم به جاره الذي يقنص الكلاب من شرفة منزله معتادا على ذلك.

البوست انتشر بسرعة رهيبة، وتداوله كثيرون من المواطنين الذين انزعجوا مما يقوم به تجاه الكلاب ومع انتشاره رصدت أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية هذا المنشور.

على الفور تم تحديد مكانه الذي تبين أنه في منطقة الزيتون، فتم تشكيل فريق بحث لكشف لغز هذا الأمر، وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تحديد هوية مرتكب قتل الكلاب بالبندقية الرش.

عقب تقنين الإجراءات خرجت قوة أمنية مكبرة، وتمكنت من إلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم الزيتون.

المتهم أقر أمام ضباط مباحث القسم بارتكاب الواقعة وبما هو منسوب إليه، وعلل قيامه بذلك لانزعاجه الدائم من نباح الكلاب فقرر تخويفهم بإطلاق الرش عليهم.