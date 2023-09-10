مع زيادة نزلات البرد.. حكايات ضحايا الحقنة الثلاثية

أصيب نجل هدير، (24 عامًا) بنزلة برد حادة جعلتها تذهب به للطبيب ليكتب له روشتة طبية تحتوي على مضادات حيوية وخوافض للحرارة، وبمجرد قرب تماثله للشفاء انتقلت العدوى لها، لتصاب بنزلة برد حادة.

لكثرة ذهاب هدير للأطباء بسبب نجلها لم تذهب لأي طبيب من أجل إجراء كشف طبي عليها، لكنها أخذت وصفة من على صفحات الإنترنت، تفيد بأن حقنة البرد الثلاثية تقضي على البرد خلال 24 ساعة فقط.

تقول «اشتريتها من إحدى الصفحات على مواقع التواصل وكانت بمبلغ 80 جنيهًا فقط، وهي عبارة عن تركيبة وتسمى ثلاثية بسبب تضمنها أدوية خوافض للحرارة ومسكنات ومضاد حيوي، لذلك تقضي على البرد من كل الجوانب في 24 ساعة».

تضيف: «أصابتني الحقنة بحساسية في الجلد شديدة جدًا بعد ارتفاع في درجة حرارة لم تحدث له الخوافض أي نتيجة، رغم أن البائع والذي قال أنه صيدلي سألني عن التاريخ المرضي الخاص بي، وهل أعاني من أي أمراض أم لا».

تتذكر هدير أنها حين اشترت الحقنة لم يطلب البائع منها الروشتة أو أي تقرير طبي يخص حالتها، وأعطاها الحقنة على الفور، إلا أنها اكتشفت إصابتها بحساسية نتيجة أحد المضادات الحيوية ضاعفت مرضها.

تحذير من شراء الأدوية عبر صفحات الإنترنت

اتساقًا مع ذلك، حذرت الدكتورة سمر محمود، مدرس الصحة العامة بكلية طب حلوان واستشاري التغذية العلاجية، من خطورة شراء الأدوية عبر الإنترنت، واستخدام الوصفات الشعبية في علاج المشكلات الصحية؛ موضحة أن أية أدوية تُباع بطريقة غير شرعية فهي غير آمنة.

وأكدت في لقاء لها، أن الخلطات الشعبية المستخدمة في زيادة الوزن أو إنقاصه مضرة للغاية، ويجب الابتعاد عنها؛ معقبة بأنه: "مش عشان طبيعي يبقى آمن"، وسبق ذلك تحذيرات عديدة من قبل وزارة الصحة عن حقنة البرد الثلاثية.

وخلال الفترة الأخيرة زادت حالات الإصابة بنزلات البرد بين المصريين، بسبب التقلبات الجوية إلى جانب تسجيل حالتين إصابة بمتحور E.G5 في مصر رغم عدم انتشار المتحور الجديد.

سهير: "الحقنة سحرية في علاج البرد ولكن لها أعراض أخرى"

أعتادت سهير، 30 عامًا، على أنها تصاب بالبرد في عز الصيف، وتكون نزلة برد قاسية لذلك تلجأ إلى صرف أدوية لنفسها ما بين خوافض حرارة ومضادات حيوية اعتادت عليها، إلا إنها ذلك العام رأت إعلانات متعددة عن حقنة البرد الثلاثية.

وتقول: «كان يروج لها أشخاص وليس صيدليات يقولون أنها فعالة للغاية في ردع البرد خلال أيام، وبسبب سفري لقضاء المصيف قررت أن أجرب شراء تلك الحقنة من إحدى صفحات السوشيال ميديا، على اعتبار أن من يروجون لها صيادلة».

بمجرد أن تناولت سهير حقنة البرد شعرت بضربات قلبية شديدة وخمول وعرق، رغم اختفاء أعراض البرد إلا أنه حل محلها تلك الأعراض الأخرى التي لم تفهم سببها: "الحقنة سحرية كما يقولون في علاج البرد، ولكنها تسبب أمراض أخرى".

وخلال العام الماضي، حذر هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من تناول مجموعة البرد أو حقنة البرد التي تباع في بعض الصيدليات وعبر الإنترنت لما قد تمثله من خطورة شديدة علي صحة وحياة من يتناولها خاصة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بأشكالها المختلفة مثل الارتكاريا والاكزيما مما قد يؤدي إلى ظهور أعراضها بشدة.