بعد انتشاره بكثرة.. طرق الوقاية من الإنفلونزا

اشتكى الكثيرون من انتشار نزلات البرد خلال الأيام الحالية، مرجعين ذلك للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس، ما يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات إصابة الأشخاص بفيروس الإنفلونزا.

وبالتزامن مع انتشار دور الإنفلونزا بين الأشخاص خلال هذه الأيام، تقدم لكم “الدستور” من خلال هذه السطور طرق الوقاية منه، والتخلص من الإصابة في فترة قصيرة.

طرق التخلص من فيروس الإنفلونزا في فترة قصيرة بحسب موقع "healtheline" الطبي:

أعراض الإصابة بالإنفلونزا:

الحمى

الغثيان

انسداد الأنف.

قشعريرة بالجسم وتعرق.

السعور بالتعب والإعياء الشديد.

آلام في العضلات والجسم

السعال.

الصداع الشديد.

فقدان بالشهية.

التعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا:

تناول الفواكه الطازجة والغنية بالفيتامينات حتى تساعد الجسم في عظم تعرضه للجفاف.

تناول السوائل الدافئة مع أخذ قسط من الراحة، خاصة حينما تكون الإصابة مصاحبها حمى.

البعد عن التدخين وقت الإصابة بالإنفلونزا، وكذلك تجنب التدخين السلبي.

ترطيب الأنف باستمرار عن طريق استخدام قطرات المياه المالحة، وكذلك الغرغرة بالحلق بالماء الدافئ والملح عدة مرات في اليوم لتخفيف التهابه

التعامل مع الإنفلونزا كشيء عادي حتى تستطيع التخلص منها في فترة قصيرة.

وعند شدة الأعراض يجب أخذ المضاد الحيوي باستشارة الطبيب حتى لا تسوء الحالة.

التعرض لأشعة الشمس حتى يستعيد الجسد نشاطه من جديد كون الإصابة بالانفلونزا تتسبب في الشعور بالهمدان بالجسم.

الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات قد أكدت أن هنام ما يسمى بمستقبل أريل هيدروكربون (AHR) والذي يمكن تنشيطه عن طريق الجزيئات الطبيعية في أنواع بعينها من الخضروات.

وتتمثل هذه لجزيئات الطبيعية الموجودة في الخضروات الصليبية، مثل اللفت والقرنبيط، حيث يلعب أيضا دورا في الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية في الرئة لتحمى من الاثار الجانبية للأنفلونزا.