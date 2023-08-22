الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد انتشاره بكثرة.. طرق الوقاية من الإنفلونزا

انفلونزا
انفلونزا

اشتكى الكثيرون من انتشار نزلات البرد خلال الأيام الحالية، مرجعين ذلك للتغيرات المناخية وتقلبات الطقس، ما يلعب دورا كبيرا في زيادة معدلات إصابة الأشخاص بفيروس الإنفلونزا.

وبالتزامن مع انتشار دور الإنفلونزا بين الأشخاص خلال هذه الأيام، تقدم لكم “الدستور” من خلال هذه السطور طرق الوقاية منه، والتخلص من الإصابة في فترة قصيرة.

txt

6 نصائح مهمة للتعامل مع نزلات الانفلونزا الصيفية

طرق التخلص من فيروس الإنفلونزا في فترة قصيرة بحسب موقع "healtheline" الطبي:

أعراض الإصابة بالإنفلونزا:

الحمى 
الغثيان
انسداد الأنف.
قشعريرة بالجسم وتعرق.
السعور بالتعب والإعياء الشديد.
آلام في العضلات والجسم
السعال.
الصداع الشديد.
فقدان بالشهية.

txt

الفرق بين الأنفلونزا المتعارف عليها والمتحور الجديد لكورونا "إيريس"

التعامل مع نزلات البرد والإنفلونزا:

  • تناول الفواكه الطازجة والغنية بالفيتامينات حتى تساعد الجسم في عظم تعرضه للجفاف.
  • تناول السوائل الدافئة مع أخذ قسط من الراحة، خاصة حينما تكون الإصابة مصاحبها حمى.
  • البعد عن التدخين وقت الإصابة بالإنفلونزا، وكذلك تجنب التدخين السلبي.
  • ترطيب الأنف باستمرار عن طريق استخدام قطرات المياه المالحة، وكذلك الغرغرة بالحلق بالماء الدافئ والملح عدة مرات في اليوم لتخفيف التهابه
  • التعامل مع الإنفلونزا كشيء عادي حتى تستطيع التخلص منها في فترة قصيرة.
  • وعند شدة الأعراض يجب أخذ المضاد الحيوي باستشارة الطبيب حتى لا تسوء الحالة.
  • التعرض لأشعة الشمس حتى يستعيد الجسد نشاطه من جديد كون الإصابة بالانفلونزا تتسبب في الشعور بالهمدان بالجسم.
    الجدير بالذكر أن العديد من الدراسات قد أكدت أن هنام ما يسمى بمستقبل أريل هيدروكربون (AHR) والذي يمكن تنشيطه عن طريق  الجزيئات الطبيعية في أنواع بعينها من الخضروات.

وتتمثل هذه لجزيئات الطبيعية الموجودة في الخضروات الصليبية، مثل اللفت والقرنبيط، حيث يلعب أيضا دورا في الخلايا البطانية التي تبطن الأوعية الدموية في الرئة لتحمى من الاثار الجانبية للأنفلونزا.

استشارة الطبيب البرد والإنفلونزا التدخين التدخين السلبى الصداع الطازجة الماء الدافئ فيروس الإنفلونزا

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

تتنفس كذبًا.. الإرهابية تروج لوجود تجمعات بإحدى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل