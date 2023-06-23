6 نصائح مهمة للتعامل مع نزلات الانفلونزا الصيفية

يعاني الكثير من نزلات الانفلونزا خصوصاً في فصل الصيف، ويكون ذلك نتيجة التعرض المباشر للهواء البارد الناتج من المروحة أو التكييف، خاصة عند التعرق أو الاستحمام.

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت اختلافا وتذبذبا في درجات الحرارة وتغير الأحوال الجوية، مما ينتج عنه إصابة أصحاب المناعة الضعيفة بنزلات الانفلونزا الصيفية، لذا نرصد لكم في السطور التالية طرق العلاج الوقائية من نزلات الانفلونزا الصيفية لحمايتك وحماية أسرتك من العدوى، وفقاً لموقع "baptist health".

- أعراض نزلات الانفلونزا الصيفية

احتقان الأنف.

السعال.

العطس.

التهاب الحلق.

الصداع.

آلام العضلات.

الحمى.

القشعريرة.

القيء والإسهال.

- طرق العلاج الوقائية من نزلات الانفلونزا الصيفية

يمكنك الأن أتخاذ الحذر وإتباع طرق العلاج الوقائية من نزلات الانفلونزا الصيفية لتحمي نفسك وأسرتك من عدوى الانفلونزا من خلال السطور التالية:

1 - مع بداية دخول الصيف يجب أن تكثر من شرب السوائل الطبيعية، مثل العصائر الغنية بالفيتامينات ولا تنسى شرب المياه بالكمية التي يحتاجها جسمك.

2 - يجب أن تتبع حمية غذائية تحتوي على كافة الفيتامينات والبروتينات، والتي ستقوي مناعتك وستحميك من نزلات الانفلونزا الصيفية.

3 - ابتعد بشكل كبير عن اللجوء إلى المضادات الحيوية، خصوصاً إذا لم تأخذ وصفة طبية من طبيبك.

4 - ممارسة الرياضة الصباحية من ضمن الأنشطة الهامة التي يحتاجها جسمك، لأنها ستمدك بالطاقة اللازمة وذلك من خلال ممارسة رياضة الركض مرة كل يومين على الأقل أو الذهاب إلى الصالات الرياضية مرة كل أسبوع.

5 - الراحة الجسدية، يجب أن تهتم براحة جسمك العضلية حتى لا تتعرض لآلم الكتف والظهر والساقين.

6 - إذا شعرت ببداية نزلات الانفلونزا الصيفية، يجب أن تقوم بلف الساقين بقطعة قماش مبردة وستحميك من الإصابة بالحمى الشديدة.