الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

الفرق بين الأنفلونزا المتعارف عليها والمتحور الجديد لكورونا "إيريس"

كورونا
كورونا

متحور جديد لفيروس كورونا يضرب البلاد، فبعد ما شهده العالم في عام 2020، و2021، وأصبحت المتحورات التي تظهر لوباء كورونا غير مصدر للقلق، ولكن المتحور الجديد أشد قليلًا في الأعراض.

فكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أيام عن ظهور متحور فرعي جديد لكوفيد يسمى إي جي.5 "EG.5"، ويُطلق عليه اسم غير رسمي وهو "إيريس" Eris، ونال ذلك المتحور على عكس الباقية اهتمام الكثير خلال هذه الأيام.

كما أعلنت منظمة الصحة أن المتحور الجديد الذي ينتشر على مستوى العالم له أعراض بعينها، وبالتزامن مع انتشار العديد من حالات الأنفلونزا خلال هذه الأيام تسائل العديد حول الفرق بين أعراض الأنفلونزا المعروفة، والمتحور الجديد.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أعراض الإنفلونزا، وأعراض متحور كورونا الجديد بحسب موقع  “hindustantimes”:

أعراض الأنفلونزا:

تكون درجة حرارة الجسم متوسطة تصل لـ 38 درجة.

الشعور باحتقان بسيط في الحلق.

رشح، وزكام.

المتحور الجديد لكورونا:

اصابة الجهاز التنفسي العلوي.

الشعور بالتعب والإسهال.

احتقان طفيف في الحلق.

زكام، وسيلان الأنف، وصداع.

فقدان حاسة الشم أو تغيرها.

آلام الجسم والعضلات.

 

وتتشابه أعراض البرد مع نفس أعراض متحور كورونا الجديد، حيث أصبحوا متقاربين في الأعراض، ويصعب أحيانًا التفرقة بينهم فباتت تتشابه الأعراض، حيث تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتشابه في الأعراض مثل ارتفاع درجة حرارة بشكل متوسط، الإصابة برشح وزكام وصداع متوسط، مع احتقان خفيف وفقدان بحاسة الشم مع ثقل بالأذن.

كان المتحدث الرسمي بوزارة الصحة، حسام عبد الغفار، أكد أنه فيما يخص الموقف الوبائي في مصر، فمنذ أبريل الماضي وحتى الآن بدأت حالات الإصابة بكوفيد-19 تتناقص بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى أقل المعدلات مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابع أنه لا توجد وفيات مصابة بكورونا منذ آخر حالة تم تسجيلها في 16 مارس الماضي، كما أكد أن جميع المتحورات المنتشرة حالياً تنتمي إلى أوميكرون ولا تتسبب في حدوث حالات مرضية شديدة.

إيريس كوفيد يسمى إي جي 5 المتحور الجديد اعراض الانفلونزا رشح الشعور بالتعب والإسهال آلام الجسم والعضلات احتقان خفيف

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