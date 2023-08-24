الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من واقع التجارب.. كيف يمكننا التفريق بين البرد وكورونا ومتحوراته؟

كورونا
كورونا

حالة من التشتت يعيشها المواطنين في الوقت الحالي بسبب الأعراض المتشابهة بين البرد والإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته، حيث تتشابه أعراض الفيروسين لا سيما أن متحورات “كوفيد 19” زادت خلال الفترة الأخيرة وانتشرت بشدة.

هذا ولا تمر فترة إلا ويظهر متحور جديد من كورونا، وزيد من حالة القلق بين المواطنين وتساؤلهم هل هذا متحور جديد من الفيروس الذي هز العالم خلال العام 2020؟، أم أنه مجرد نزلة برد عادية؟، حيث تتشابه الأعراض في الاثنين.

الفرق بين كورونا والبرد 

واتساقًا مع ذلك، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن متحور EG. 5  المنحدر من متحور أوميكرون  ينتشر بسرعة مقارنة بالمتحورات الأخرى، إذ بلغ معدل الانتشار العالمي لـ"إي جي 5" أكثر من 17% خلال 4 أسابيع فقط. 

وكشف طبيب بريطاني يدعى الدكتور «يوهانس أويسكي» في حديثه لموقع «إكسبريس» عن الفرق بين البرد وفيروس كورونا ومتحوراته، أن أعراض فيروس كورونا تشمل: «الحمى والسعال وضيق التنفس وفقدان الذوق أو الشم والتعب وآلام الجسم».

وأضاف أن أنفلونزا الصيف يمكن أن تسبب الحمى والسعال والتعب وآلام الجسم، موضحًا: «الفرق الرئيسي بين أعراض الأنفلونزا وكوفيد فقدان التذوق أوالشم، وهو أكثر شيوعًا في حالات كورونا»، مبينًا أن هناك فرق في مدة استمرار الأعراض حيث تستمر أعراض كوفيد عادة لمدة أسبوعين، وعادة ما تستمر أعراض أنفلونزا الصيف لمدة أسبوع تقريبًا.

وتثبت تجارب الذين أصيبوا بفيروس كورونا وقت الجائحة والبرد في الوقت الحالي أن هناك فروق في الأعراض بالفعل.. «الدستور» استعرضت ذلك من واقع التجارب الحية لمواطنين أصيبوا بالبرد وبالكورونا خلال الموجات الأولى.

سميرة: «الشم والتذوق أعراض فاصلة»

سميرة محمود، إحدى المصابات القدامى بفيروس كورونا خلال العام 2020، والتي لها تجربة في الحجر الصحي، حيث مرّ أول يومين من الإصابة بشكل اعتيادي، رغم إثبات التحاليل أنها مصابة بكورونا، وفي اليوم الخامس بدأت الأعراض تشتد.

تقول: «كانت حمى وسعال وضيق نفس وإرهاق، وفي اليوم الخامس فقدت حاستي الشم والتذوق، ووقتها أخبرني الطبيب أنه عرض رئيسي على كورونا ولا بد من الحجر الصحي التام في إحدى المستشفيات حتى لا تتطور الأعراض».

تقول: «لمدة أكثر من 40 يومًا فقدت حاستي الشم والتذوق حتى بعدما تماثلت للشفاء ظل ذلك العرض ملازمني، وأصيبت منذ أسبوع بنزلة برد حالية لم أفقد بها حاستي الشم والتذوق لذلك اعتمد الطبيب أنها ليست كورونا أو متحوراته».

أعلنت وزارة الصحة بالأمس وجود حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2 وجاءت الأعراض الإكلينيكية التى ظهرت عليهما خفيفة ويتماثلان للشفاء.

وكشفت أن المتحور الجديد يعد أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون).

نوال: «الأعراض تصيبنا بالتشتت الشديد»

هي نفس الأعراض التي شعرت بها نوال، أربعينية، مؤخرًا حيث أصيبت بنزلة برد شديدة كانت أعراضها الحمى والسعال والرشح والشعور بالإرهاق العام، لذلك لازمت المنزل طوال الأسبوع الماضي تحسبًا لتطور الأعراض.

تقول: «لم أفقد حاسة الشم والتذوق تلك المرة رغم أن إصابتي في الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا كانت مختلفة بفقدان تلك الحواس بشكل مطول، لذلك أظن أن ما أصابني الآن هو نزلة برد عادية بسبب تغيرات درجات الحرارة».

تضيف: «الأعراض مختلفة أيضًا في حدتها لذلك يمكن التفريق بينها وبين كوورنا، لأن نزلة البرد العادية تكون أعراضها أخف من أعراض فيروس كورونا أو أحد متحوراته والتي تكون قاتلة وشديدة في كل مرة».

بلغت نسب الحالات المبلغ عنها في أقاليم منظمة الصحة العالمية الخمس إقليم جنوب شرق آسيا 51% وإقليم غرب المحيط الهادئ 97% وإقليم شرق المتوسط -الذي يضم مصر- 15% والإقليم الأوروبي 18% والإقليم الإفريقي 80%.

كورونا متحور Eg 5 البرد اعراض الانفلونزا كوفيد

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