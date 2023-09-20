رصف شوارع أحياء الإسكندرية.. ومواطنون: "خطوة مهمة قبل موسم الشتاء"

انتهت محافظة الإسكندرية في مختلف الأحياء من رصف عدد من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله، في إطار الاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر المناسب الحضاري.

وتأتي آخر أعمال الرصف في المحافظة الانتهاء من إعادة الشيء لأصله في 12 شارع بنطاق حي منتزه ثان عقب انتهاء شركات المرافق من أعمالها، لحل أزمة المواطنين التي تكررت شكواهم.

خطوة مهمة قبل موسم الشتاء

قال مصطفى رشيدي، من منطقة المندرة بحي منتزة ثان، إن أعمال الرصف هذه لابد ان تشمل الشوارع الفرعية، وليست الطرق الرئيسية فقط، لأنها تتسبب في ازمة كبيرة في موسم الشتاء الذي نقترب منه، فتكون عامل رئيسي لتكدس مياه الأمطار في الشوارع وعدم تصريفها، مع الشوارع الغير مؤهلة فتعرقل حركة المرور والمواطنين.

تابعت مي انور، من منطقة العصافرة بحي منتزة ثان، أن هناك شوارع في شوارع المنطقة المتطرفة يغيب عنها أعمال الحي تماما مع عدم جاهزية شبكات الصرف والشنايش ولهذا نطالب بضرورة الاهتمام بها، لأنها تشكل أزمة كبيرة للمواطنين.

وأكملت نادية محمود، من منطقة المعمورة، بحي منتزة ثان، أن أعمال التطوير والرصف الأخيرة رفعت من كفاءة المنطقة بشكل كبير وستشهد تطويرا اكثر بعد الانتهاء من أعمال المرافق بشبكة الصرف الصحي والانتهاء من شبكة الامطار والتي ستحل اكبر مشكلات الاسكندرية واصبح فصل الشتاء في محل الترقب خوفا من تكرار الأزمات التي تتسبب فيها النوات.

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