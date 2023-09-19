الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية": حزمة إجراءات عاجلة لخفض نسبة الفقد في التيار

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنفيذ بعض الإجراءات لخفض نسبة الفقد الغير فني في التيار الكهربائي خلال العام المالي الجاري 2023/2024.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض نسبة الفقد في التيار، مُشيرًا إلى أنها تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة.

وأضافت المصادر أن الشركة كثفت العمل بجميع الإدارات لسرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمي طلبات التغذية على المنصة الموحدة لخدمات االكهرباء، حيث يتم تركيب الطلبات المسددة أولًا بأول ولايوجد أي تاخيرات لدي الشركة.

وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل استكمال منظومة تركيب العدادات المجمعة على مغذيات العقارات ومعالجته بصورة صحيحة وتكثيف مرور اللجان المشكلة لمراجعة العدادات المجمعة بالعقارات ومراجعة توصيلات العدادات التوابع والتأكد من عدم وجود فقد كهربي.

كما تم مراجعة عدادات  شراء الطاقة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه، وفحص حالات العدادات المغلقة والمؤجلة والمقروء بصفر للوصول إلى أدني حد ممكن من هذه الحالات، ومتابعة تقارير العدادات التي لم يتم شحنها أكثر من شهرين من برنامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بها واستمرار عملها .

ووضعت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خطة لإحلال العدادات التقليدية حيث سيتم إحلال العدادات العاطلة وعدادات المشتركين المتأخرين عن السداد، كما يتم مراقبة اداء المحصلين بواسطة قسم متابعة الايراد داخل كل فرع والتفتيش عليهم بواسطة مراجعي التحصيل ، ويتم مراجعة نسب التوريد اليومية لكل محصل وفي حالة انخفاض تلك النسب عن معدلاتها المعتادة للمنطقة دون سبب مقبول يتم محاسبة المحصل طبقا للائحة.

توزيع الكهرباء الكهرباء الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شرطة الكهرباء

مواد متعلقة

كهرباء الإسكندرية تستهدف تطوير 3 مراكز خدمة رئيسية فى 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

"التموين" توضح حقيقة إيقاف صرف المقررات 4 أيام

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أحمد موسى: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة النظام الحاكم بـ30 يومًا

حقيقة ورقة الخمسين جنيهًا الجديدة فى مصر.. "الدستور" يوضح

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى