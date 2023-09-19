"كهرباء الإسكندرية": حزمة إجراءات عاجلة لخفض نسبة الفقد في التيار

تستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تنفيذ بعض الإجراءات لخفض نسبة الفقد الغير فني في التيار الكهربائي خلال العام المالي الجاري 2023/2024.

وكشفت مصادر لـ"الدستور" عن الخطوات التي اتخذتها الشركة لخفض نسبة الفقد في التيار، مُشيرًا إلى أنها تتضمن تقديم الدعم الفني والمادي لتكثيف حملات شرطة الكهرباء لضبط سرقات التيار والمخالفات من خلال الإمداد بالفنيين والعمالة المدربة ووسائل النقل اللازمة.

وأضافت المصادر أن الشركة كثفت العمل بجميع الإدارات لسرعة إنهاء المعاينات وإعداد المقايسات وتركيب العدادات لمقدمي طلبات التغذية على المنصة الموحدة لخدمات االكهرباء، حيث يتم تركيب الطلبات المسددة أولًا بأول ولايوجد أي تاخيرات لدي الشركة.

وأشارت إلى أن الإجراءات تشمل استكمال منظومة تركيب العدادات المجمعة على مغذيات العقارات ومعالجته بصورة صحيحة وتكثيف مرور اللجان المشكلة لمراجعة العدادات المجمعة بالعقارات ومراجعة توصيلات العدادات التوابع والتأكد من عدم وجود فقد كهربي.

كما تم مراجعة عدادات شراء الطاقة بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه، وفحص حالات العدادات المغلقة والمؤجلة والمقروء بصفر للوصول إلى أدني حد ممكن من هذه الحالات، ومتابعة تقارير العدادات التي لم يتم شحنها أكثر من شهرين من برنامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بها واستمرار عملها .

ووضعت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء خطة لإحلال العدادات التقليدية حيث سيتم إحلال العدادات العاطلة وعدادات المشتركين المتأخرين عن السداد، كما يتم مراقبة اداء المحصلين بواسطة قسم متابعة الايراد داخل كل فرع والتفتيش عليهم بواسطة مراجعي التحصيل ، ويتم مراجعة نسب التوريد اليومية لكل محصل وفي حالة انخفاض تلك النسب عن معدلاتها المعتادة للمنطقة دون سبب مقبول يتم محاسبة المحصل طبقا للائحة.