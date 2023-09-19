"كهرباء مصر الوسطي": 40 مليون جنيه استثمارات جديدة لتعديل مسارات الخطوط الهوائية

كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عن إدراج 40 مليون جنيه ضمن خطة العام المالي “2023-2024” لمشروع تحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بتمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف “شمعة” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تنفيذ خطة تعديل مسارات خطوط الجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية خلال الفترة من “2017-2023”، مرت بـ 6 مراحل شملت 603 عملية تعديل في نطاق 5 محافظات وهي “الفيوم، وبني سويف ، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد”.

وأشار رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، أن إجمالي أطوال الخطوط الهوائية التي تم تعديل مسارها لكابلات أرضية بلغت 369.517 كيلومتر بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وبلغت التكلفة الإجمالية للمراحل الـ6 بلغت 379.196 مليون جنيه.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء الأكبرمن حيث المساحة بين شركات توزيع الكهرباء وتضم 5 قطاعات هى «الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد» والتى تمثل حوالى 51 % من مساحة الجمهورية.

جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري .

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.

وذكر تقرير اطلعت عليه "الدستور"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المركز الثالث بتركيب 342 عدادا كوديا، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث انتهت من تركيب 339 عدادا.

وفي المرتبة الخامسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإجمالي تركيبات 320 عدادا، وفي المرتبة السادسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتركيبات 317 عدادا، وحلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة بتركيب 290 عدادا.