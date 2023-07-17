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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سكندريون عن أنفاق عروس البحر المتوسط: "أصبحت مرتعا للمشردين وتحتاج إلى تطوير"

انفاق الاسكندرية
انفاق الاسكندرية

تشهد أنفاق حى شرق بمحافظة الإسكندرية أعمال الصيانة والترميم، لتكون مؤهلة وصالحة لعبور المارة، خاصة مع الزحام الذي تشهده المدينة في فصل الصيف.

وتضمنت خطة تطوير أنفاق “حي شرق، نفق جليم، ستانلي، سابا باشا، كليوباترا، أسبورتنج في كلا الاتجاهين”، والتي شملت أعمال الصيانة والترميم تجهيز الحوائط، ودهاناتها، وأعمال الكهرباء وشبكة الصرف الصحي خاصة لتصريف الأمطار، وسلالم طلوع ونزول المارة.

قال محمد ضياء من ساكني منطقة جليم إن النفق به مشكلات عديدة خاصة في فصل الشتاء، نظرا لتكدس مياه الأمطار بداخله لعدم تأهيل شبكات الصرف الصحي الخاصة بهم لتصريفها، وكان هذا يعيق حركة المارة بداخلها.

وأضافت منى الجندي، من أهالي منطقة كليوباترا، أن النفق تم تطويره منذ عدة أياما دون الحفاظ عليه، وكانت أكبر مشكلاته الكهرباء فتجد مع حلول الظلام غياب الإضاءة عنه وعلى المارة أن يعتمدوا على كشافات هواتفهم لكي يستطيعوا العبور.

واصلت رضوى إبراهيم، من أهالي منطقة جليم، أن الأنفاق بدلا من أن يستفيد منها المارة أصبحت مرتعا للمشردين وأطفال الشوارع، مما ينتج عنهم بعض التصرفات غير المسؤولة قد تخيف المارة خاصة ليلا، ولا بد من السيطرة على هذا الأمر من قبل الأجهزة التنفيذية على مستوى أنفاق الإسكندرية.

وتابعت ملك جاد، من أهالي منطقة ستانلي، أن نفق تلك المنطقة السياحية نظرا لتواجدها بالقرب من الشاطئ حالته صعبة للغاية، فدائما ما يكثر فيه الروائح الكريهة، نظرا لطفح شبكات الصرف الصحي، علاوة على تراكم أكوام من القمامة فيه.

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