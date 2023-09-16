رصف الطرق وتجديد المدارس ومحطات كهرباء.. قطار التنمية يغير ملامح القرى في قنا

شهدت قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة خلال السنوات الماضية، حالة كبيرة من التطوير، حيث تغيرت ملامح المحافظة وشمل التطوير كل شارع وقرية ومنطقة، إلى جانب آفاق الاستثمار التي ظهرت طيلة الفترة الماضية وفرص العمل التي وفرتها الدولة للشباب.

كوب مياه نظيفة

يقول أشرف عبدالغني، مدير العلاقات العامة في معهد خدمة اجتماعية بقنا، والقيادي بحزب مستقبل وطن - أمانة محافظة قنا - إن هناك العديد من القرى تصل إلى المئات كانت تعاني من أزمة الحصول على كوب مياه نظيف، والبعض الآخر كان يعاني من عدم وصول المياه لمنازلهم، حتى غيَّرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من حياة المواطنين، وأصبح كوب المياه النظيف متاحًا داخل المنازل.

إحلال وتجديد مدارس

وأضاف مدير العلاقات العامة بمعهد الخدمة الاجتماعية خلال حديثه لـ "الدستور"، أن مبادرة رئيس الجمهورية غيَّرت حياة المواطنين، وحلَّت مشاكل القرى خاصةً في مجال البنية التحتية، بل إن الأمر امتد لإنشاء وبناء المدارس في جانب وإحلال وتجديد مدارس في جانب آخر، مما حافظ على حياة الأطفال والتلاميذ.

شوارع القرى تضاهي العاصمة

وذكر القيادي بحزب "مستقبل وطن"، إن قرى محافظة قنا أصبحت تضاهي العاصمة: "قرى مدن ومراكز محافظة قنا أصبحت جنة الله في الأرض وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لم يترك شبرًا في مصر إلا وقرر تطويره لنعيش في جمهورية جديدة".

أما عصام بهلول، أحد القيادات الشبابية في محافظة قنا، أكد أن قرى شمال محافظة قنا، تغيرت للأفضل، وذلك بفضل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "المشروعات في القرى تنوعت ما بين مجمعات زراعية ومجمعات خدمية ومحطات مياه ومحطات صرف ومدارس ورصف وغيرها من مشروعات تنموية تأكيدا على أن تلك المبادرة لبناء الإنسان والبشر قبل بناء الحجر".

توفير فرص العمل

وأفاد بهلول خلال حديثه، أنه في مدينة نجع حمادي تم إنشاء المجمع الصناعي الذي يعمل على تمكين الشباب من فتح وإقامة استثمارات دون تكلفة، وهو المجمع الصناعي بالمنطقة الصناعية في قرية هو بمركز نجع حمادي، الذي أنشئ بتوجيهات الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن المصنع يتم تسليمه جاهزًا للشباب وهو الأمر الذي أدى لتوفير فرص العمل للشباب ويعمل على حل مشكلة البطالة.

أكبر محطة كهرباء في الصعيد

وتابع بهلول، أنه خلال عهد الرئيس السيسي، تم إنشاء أكبر محطة كهرباء في الصعيد وهي محطة كهرباء نجع حمادي 500 التي حلت مشكلة انقطاع الكهرباء في محافظات الصعيد خلال العهد البائد، منوهًا بأن المشروعات في محافظة قنا لا تُعد ولا تُحصى.

القطار الكهربائي ومدن الجيل الرابع

وأردف بهلول، أن مشروع القطار الكهربائي الذي يتم إنشاؤه حاليًا، سيخفف الأعباء على الصعايدة في حالة السفر لمحافظات وجه بحرى، وهو الأمر الذي سيجعل مدن محافظة قنا مثل العاصمة، مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت مدن الجيل الرابع والخامس، مثل مدينة قنا الجديدة ومدينة غرب قنا، على طراز معماري فريد تضاهي تلك المدن الصغيرة دول الخليج والدول العربية.

رصف الطرق وتطوير المدن

فيما أكد محمد قاسم، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، أن الحكومة المصرية تمكنت من تطوير الطرق الزراعية والصحراوية ورصف طرق القرى المختلفة مما قلل من حوادث السير، إلى جانب التطوير الذي شهدته المدن، فعلى سبيل تطوير كورنيش النيل في مدينة قنا الذي سيصبح متنفسًا للمواطنين بمختلف فئاتهم.