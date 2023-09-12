الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بلدنا اتغيرت| مواطن قناوي: نشعر بالأمان في عهد الرئيس السيسي (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال أشعيا صموئيل، مواطن من أهالي مركز نجع حمادي شمالي قنا، إن المواطنين في شتي أنحاء الجمهورية بمختلف المدن والمراكز والمحافظات شعروا بالأمن والأمان والاستقرار.

أضاف صموئيل، لـ"الدستور"، أن المحافظات أصبحت مستقرة والقانون مطبق على كل من تثول له نفسه الخروج عن القانون أو ترويع المواطنين، بجانب إصدار قوانين صارمة؛ لتحقيق الاستقرار والأمن والأمان.

◘ الأمن والأمان من إنجازات الحكومة

وأشار ابن مركز نجع حمادي شمالي قنا إلى أن الأمن والأمان والاستقرار تعتبر جزءًا بسيطًا من إنجازات الدولة والحكومة المصرية خلال عهد الرئيس السيسي، فيما تشكل المشروعات القومية والمجتمعية والاستثمارية التي تم تدشينها خلال عهده هى الأبرز.

◘ الشباب والمرأة

ذكر صموئيل أن الدولة تعيش أزعي عصورها في مختلف المجالات، فما بين الشباب الذي وجد نفسه وطور من ذاته وأصبحت الدولة والحكومة تهتم به وما بين المراة التي حصلت على كافة حقوقها في الدولة المصرية، وما بين الطفل الصغير الذي أصبحت الدولة تهتم به منذ الصغر ومابين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لاقوا اهتماما كبير بل عظيما من الحكومة والرئيس السيسي. 

وأردف ابن محافظة قنا أن الجمهورية الجديدة التي تبني خلال عهد الرئيس تتسع جميع فئات واطياف المجتمع، منوها إلى أن المشروعات التي تقام يوميًا بالآلاف يشعر بها المواطنين، فالدولة لا تترك أزمة أو مشكلة الا وتعمل على حلها وعلى ايجاد حلول سريعة لها خلال فترة زمنية قصيرة. 

◘ فرص العمل

وأكد ابن مركز نجع حمادي شمالي قنا، أن الدولة وفرت العديد من فرص العمل منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية رئيسًا لمصر، وعلى جانب آخر أقامت الدولة مجمعات صناعية وطورت المناطق الصناعية المختلفة إلى جانب مبادرة حياة كريمة التي غيرت حياة المصريين من الأسوأ للأفضل.

الرئيس السيسي - رئيس الجمهورية حياة كريمه قنا نجع حمادي

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