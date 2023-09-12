لتفانيهم في العمل.. محافظ قنا يكرم العاملين بمكتب الاتصال السياسي

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، العاملين بمكتب الاتصال السياسى بديوان عام المحافظة ، لتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة في استقبال طلبات السادة أعضاء مجلسىّ النواب والشيوخ ومتابعتها مع الجهات المختصة والرد عليها، وذلك وفقا لبيان اعلامي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا.

وكرم الداودي محافظ قنا، كلا من هيثم محمد أبوالعباس، و منى عبدالرحيم حمزة، وسماح محمد سليمان، وسامية مبارك على، ورانيا محمد رضا، وأحلام عبدالرحيم أبوبكر، وأميمة محمود أحمد، موجها الشكر للعناصر المتميزة الذين تم تكريمهم، مشيدا بأدائهم المشرف والمتميز، مؤكدا أن المحافظة لديها كفاءات وعناصر متميزة، ومسؤوليتنا هي إبراز هذه الكفاءات وإلقاء الضوء عليهم، والاستفادة منهم في تحسين بيئة العمل وخدمة الوطن والمواطنين.

وبدورهم، قدم العاملون بمكتب الاتصال السياسي شكرهم لمحافظ قنا لحرصه على تكريمهم، مؤكدين أنهم سوف يستمرون في بذل المزيد من الجهد للقيام بالأعمال المكلفين بها على أكمل وجه.

محافظ قنا يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت

وفي سياق أخر، كان قد اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، المخطط التفصيلي لمدينة أبوتشت وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، والذي من المقرر أن يتم العمل بمقتضاه عقب صدور القرار التنفيذي من المحافظة في هذا الشأن، جاء ذلك بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى.

وقال محافظ قنا، إن المخطط التفصيلى تم اعتماده على مسطح 179 فدانا وبطاقة استيعابية 24061 نسمة بكثافة 139 شخص/الفدان، وسوف يتم ارساله الى الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لاستكمال إجراءات لاعتماده ونشره فى الوقائع المصرية.

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