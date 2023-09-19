عضو الجمعية المصرية للحساسية: نصائح لتجنب نزلات البرد في فصل الشتاء

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الإنسان يمكنه أن يتجنب نزلات البرد ، حيث أن الفيروس يتسلل للإنسان من خلال 3 طرق، هي الأنف، الفم، العين ولابد من الحرص وضرورة تطهير أي مكان يتم الجلوس فيه بالمواد المطهرة كاستخدام الكلور بنسبة 10% لتنظيف المسطحات، إذ إنه قاتل لكل الفيروسات ويقضي على فيروس الإيدز نفسه، يأتي ذلك علاوة على تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وغسل اليدين بالطريقة الصحيحة، وعدم إطالة الأظافر.

وأشار إلى أنه من الممكن أن تستقر الفيروسات على الأسطح لمدة يومين، ويمكن أن تصل لأسبوع، أما التحورات والأوميكرون تظل حتى 8 أيام، وهذا خطر كبير للغاية.

200 فيروس تتسبب في نزلات البرد شتاء

وأضاف بدران، خلال حوار له علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن نزلات البرد من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، حيث تسبب بها 200 فيروس، فضلًا عن الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، إلى جانب متحورات كورونا التي وصلت لـ600 متحور، موضحا أن الفيروس لا يتم علاجه بالمضادات الحيوية كما أنه من الممكن مرور فصل الشتاء على الفرد دون الإصابة بأي نزلات برد أو فيروسات.

مع بداية نسمات البرد.. الوقاية خير من "الأنفلونزا"

وأوضح ، عضو الجمعية المصرية للحساسية، أن نزلات البرد والفيروسات الناتجة عنها تسبب مشكلات لبعض الفئات، منها الأطفال أقل من 5 سنوات، والمسنين فوق 65 عامًا، والحوامل كون مناعتهم تقل، والمدخنين، فضلًا عن أصحاب الأمراض المزمنة أو غير المستقرة، والزائدين في الوزن، والأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية.