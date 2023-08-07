الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"برد الصيف أحد من السيف".. أعراض وأسباب وعلاج نزلات البرد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتقد البعض أن نزلات البرد تحدث فقط في فصل الشتاء، ولكن هذا ليس صحيحاً، فنزلات البرد يمكن أن تصيب الإنسان في أي وقت من السنة، وخاصة في فصل الصيف. 

 

نزلة البرد هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراض مثل العطس، والسعال، والتهاب الحلق، والصداع، والحمى، فنزلات البرد تنتقل عن طريق ملامسة الأشخاص المصابين أو استنشاق قطرات السائل التي تخرج من أنفهم أو فمهم عندما يعطسون أو يسعلون، وفقًا لما ذكره موقع " clevelandclinic" الطبي.

 

لماذا يزداد خطر الإصابة بنزلات البرد؟

أوضح الخبراء، أن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة بين الأماكن المكيفة والأماكن المشمسة، والتي تؤثر على جهاز المناعة وتجعله أكثر عرضة للعدوى.

 

كما أن التعرض للأتربة والغبار والملوثات في الهواء، والتي تهيج الأغشية المخاطية في الأنف والحلق وتزيد من فرصة دخول الفيروسات، بالإضافة إلى التجمعات الكبيرة للأشخاص في الأماكن المغلقة أو المزدحمة، مثل المولات والمطارات والمواصلات العامة، والتي تزيد من احتمالية نقل العدوى من شخص لآخر.

 

ولعلاج نزلات البرد بفصل الصيف، يجب اتباع بعض التدابير البسيطة مثل، شرب كمية كافية من الماء والسوائل لترطيب الجسم وتخفيف التهابات المخاطية، استخدام محلول ملحي لغسيل الأنف والحلق لإزالة المخاط والجراثيم.

 

تناول بعض المضادات الحيوية أو مضادات الهستامين أو مسكنات الألم حسب توصية الطبيب، الراحة والنوم بشكل كافٍ لإعطاء جهاز المناعة فرصة لمحاربة العدوى، تجنب التدخين والكحول والأطعمة المهيجة للحلق، تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو ارتداء كمامة عند ضرورة التواصل معهم.

 

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يمكن أن تساعد في علاج نزلات البرد أو تخفيف أعراضها، بعض هذه الأطعمة والمشروبات هي العسل، حيث يحتوي العسل على خصائص مضادة للسعال والالتهابات، ويساعد في تهدئة الحلق وتقوية المناعة. يمكن تناول ملعقة صغيرة من العسل على الريق أو إضافته إلى شاي الأعشاب أو الماء الدافئ بالليمون.

 

كما يساعد حساء الدجاج في ترطيب الجسم وتفكيك المخاط وإبطاء حركة خلايا الدم البيضاء المسئولة عن الالتهاب. يفضل تناول حساء الدجاج الدافئ مع الخضار، بالإضافة إلي الزنجبيل والذي يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ويعمل على تخفيف السعال والاحتقان.

 

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة وفلافونويدات، واللتان تساعدان في تقوية المناعة وطرد البلغم وتخفيف التهابات المجاري التنفسية. يفضل شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا.

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