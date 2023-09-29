الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

بعد تطبيق التوقيت الشتوى اليوم.. مواعيد عمل المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

في الثانية عشرة من منتصف ليل القاهرة، اليوم الجمعة، الموافق 29/9/2023، بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتماد التوقيت الشتوي لعمل الكافيهات والمطاعم والمحلات، بالمواعيد المحددة التي أقرَّها قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020، والذي يؤكد بدء  المواعيد الشتوية للمحلات من الخميس الأخير من سبتمبر، وتنتهي في الخميس الأخير من شهر أبريل.

كتاب دوري للمحافظين

ووجَّه وزير التنمية المحلية، اللواء هشام عبدالغني آمنة، كتابًا دوريًا للمحافظين، بضرورة اعتماد التوقيت الشتوي، من خلال تكثيف حملات الرقابة على المطاعم والبازارات والكافيهات والمحال العامة وغيرها، مما يشملهم قانون الغلق، وفقًا للمواعيد الشتوية.

وشدد وزير التنمية المحلية، في كتابه المرسل للمحافظين، على ضرورة تطبيق القانون بشدة وحزم، في حالة مخالفة المواعيد الرسمية التي أقرتها الحكومة، منوهًا إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة في مختلف محافظات الجمهورية لضمان الالتزام الكامل.

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ووفقًا لقرار الوزير، فإن المواعيد الشتوية المعمول بها طوال فترة الشتاء والتي تشمل غلق المحال والمولات التجارية والبازارات والمطاعم والكافيهات والأعمال الحرفية والورش تأتي بغرض ضبط الأداء، لافتًا إلى أن مواعيد المحلات والمولات التجارية تبدأ من الـ10 صباحًا وحتى الـ10 مساءً، عدا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية تغلق 11 مساءً.

مواعيد عمل المطاعم والكافيهات

بينما شمل قرار وزير التنمية المحلية، المطاعم والكافيهات، حيث تعمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحًا وتغلق في الـ12 منتصف الليل، مع مد العمل ساعة أيام العطلات والخميس والجمعة.

وتضمن القرار الورش والأعمال الحرفية، حيث نص على فتحها في تمام الساعة الـ8 صباحًا وحتى السادسة مساءً، باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل

وشمل قرار وزير التنمية المحلية، أن خدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم والكافيهات مستمرة على مدار 24 ساعة لتقديم خدمة للمواطنين، وتوجد أنشطة تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة المواعيد الشتوية لغلق المحلات ومنها محلات البقالة والدواجن والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة وأسواق الجملة من أجل التيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم على مدار اليوم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة، مؤكدًا أنّ المواعيد الشتوية للمحلات تبدأ اعتبارًا من 29 سبتمبر 2023، وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل المقبل.

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