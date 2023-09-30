مواعيد غلق المحلات والمقاهي في أكتوبر 2023 خلال التوقيت الشتوي

مواعيد غلق المحلات والمقاهي فى أكتوبر 2023 محور اهتمام الملايين من أصحاب الحرف والأعمال الحرة لذلك تحظى الكلمة البحثية على نشب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع اقتراب تطبيق التوقيت الشتوي وفقا للقانون الذي اعتمده أعضاء مجلس النواب مؤخرًا.

مواعيد غلق المحلات والمقاهي فى أكتوبر 2023

أكدت وزارة التنمية المحلية على تطبيق مواعيد الشتوية لغلق المولات والمقاهي والمحلات التجارية وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءا في كافة أيام الأسبوع ماعدا عطلات نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية حيث يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية فإن مواعيد الفتح الشنوية من الساعة الثامنة صباحا خاصة في الأماكن السكنية ويتم استثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ومحال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023

يتم تطبيق التوقيت الشتوي يوم الجمعة الأخيرة في شهر أكتوبر المقبل وفقا للقانون الذي تم اعتماده رسميا من أعضاء مجلس النواب وذلك عقب مرور 6 شهور كاملة على تطبيق التوقيت الصيفي حيث يتم ارجاع عقرب الدقايق 60 دقيقة حيث تصبح الساعة الثانية عشر صباحا الساعة الحادية عشر مساءا ويجب على الجميع الالتزام بالمواعيد الجديدة.

فيما تطبقت بالفعل وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق المحلات والمقاهي فى أكتوبر 2023 يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 حيث تم اعتماد التوقيت الشتوي وفقا للقرار رقم 456 لسنة 2023 حيث يراعي المنشآت المستثناة من تطبيق مواعيد الغلق.

كيفية تطبيق قرار غلق المحلات والمقاهي 2023

بدأت كافة الجهات المحلية في تطبيق مواعيد غلق المنشأت التجارية حيث تبدأ عقوبات المخالفة بإنذار كتابي ومتابعته لمدة 15 يوم ثم الغلق الكامل لمدة شهر في حالة المخالفة حيث لا يجوز الفتح مرة أخرى إلا بإذن كتابي من المركز التكنولوجي في المكان التابع له.

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