غلق 17 محلًا و19 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة

قال عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنه تم غلق 17 محلا و19 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ49 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تم تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وشدد رئيس مدينة المحلة، عمرو فكري، على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وذلك للمرور على جميع المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، والتأكد من تطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية من غلق وتشميع 65 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات

وشدد الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة في مراكز ومدن المحافظة لرصد المخالفين لمواعيد الإغلاق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الإغلاق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة متابعة إغلاق المحلات وأضواء الأطفال في المواعيد التي حددها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.