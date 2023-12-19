نصائح للنساء ذوات الوزن المنخفض لقضاء فترة الحمل بسلاسة

يمثل الحمل لدى النساء ذوات الوزن المنخفض اعتبارات وتحديات فريدة تتطلب اهتمامًا ورعاية خاصة، نظرًا لأن نقص الوزن أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر حدوث مضاعفات لكل من الأم والطفل.

وقد يكون لدى النساء ناقصات الوزن مخزون أقل من العناصر الغذائية واحتمال أكبر لزيادة الوزن غير الكافي أثناء الحمل، وبالتالي، من الضروري بالنسبة للنساء ناقصات الوزن العمل بشكل وثيق مع أخصائيي الرعاية الصحية لضمان التغذية السليمة وإدارة الوزن طوال فترة الحمل.

إذا كنتِ تعانين من نقص الوزن وحامل، فإليك نصائح الأطباء حول مقدار زيادة الوزن المطلوب والمتطلبات الغذائية لتخطي فترة الحمل بسلاسة، بحسب الخبراء لـ" hindustantimes".

الرعاية أثناء الحمل للنساء ناقصات الوزن:

تصحيح الاضطرابات الطبية الأساسية.

الوعي للتغلب على المحرمات الغذائية.

وجبات صغيرة متكررة.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والأسماك والبانير والبراعم.

يُسمح بتناول كميات إضافية من الدهون والسعرات الحرارية مقارنةً بمؤشر كتلة الجسم الطبيعي.

نظام غذائي غني بالألياف.

التركيز على القضايا النفسية للتغلب على الاكتئاب والقلق.

التشاور مع اختصاصي التغذية لتحديد الأهداف المحددة لزيادة الوزن خلال كل زيارة.

المكملات الغذائية لتصحيح نقص الفيتامينات والمعادن التي تم تشخيصها منذ بداية الحمل.

الدعم من الشريك ومقدمي الرعاية والعائلة.

مراقبة الجنين عن كثب.

نصائح لتشجيع زيادة الوزن بشكل ثابت أثناء الحمل

تناولي وجبات صغيرة ومتكررة، خاصة إذا كنت تعانين من غثيان الصباح.

تجنب تخطي وجبة الطعام.

تناول وجبة الإفطار دائمًا.

تناول وجبات خفيفة كثيفة العناصر الغذائية وعالية السعرات الحرارية، مثل المكسرات والبسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة مع الجبن، أو زبدة الجوز، أو الحمص، أو الأفوكادو، وشرائح الفاكهة مع زبدة الجوز، والشوفان المقطع مع الفواكه الطازجة، والمكسرات المفرومة.

تناول المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل العصائر المصنوعة من الحليب كامل الدسم أو بديل الحليب مع إضافة مسحوق البروتين.

يجب أن تستهدف النساء ذوات الوزن المنخفض إضافة حوالي 400 سعرة حرارية يوميًا في الثلث الثاني من الحمل ومن 400 إلى 600 سعرة حرارية في الثلث الثالث من الحمل.

نقترح على النساء تناول فيتامين ما قبل الولادة قبل وأثناء الحمل.

نصائح لتعزيز ومواصلة الحمل الصحي.