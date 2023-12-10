نصائح لتقليل الرغبة فى تناول السكر أثناء الحمل

الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل شائعة، وبينما يمكن أن يعزى بعضها إلى التغيرات الهرمونية، فإن الرغبة الشديدة في تناول السكر قد تشير إلى نقص الفيتامينات الأساسي، الرغبة الشديدة في تناول السكر هى اعتماد عاطفي أو نفسي على السكر أو الأطعمة السكرية لكي نشعر بالتحسن، وتفرز أجسامنا المواد الأفيونية والدوبامين عندما نتناول السكر، وعندما يفرز سلوك معين كمية زائدة من الدوبامين، فإنك تشعر بمتعة عالية، مما يجعلك ترغب في ذلك.

في مقابلة مع HT Lifestyle، اقترحت الدكتورة روهيني باتيل، بكالوريوس الطب والجراحة وأخصائية التغذية، النصائح التالية لمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل:

وجبات متوازنة قبل الولادة: أعطي الأولوية للوجبات المتوازنة الغنية بالبروتينات والحبوب الكاملة والفواكة والخضروات لتثبيت مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء تغذية طفلك الذي ينمو.

الترطيب هو المفتاح: حافظ على رطوبة جسمك جيدًا بالماء للتمييز بين الجوع الحقيقي والعطش، مما يساعدك على تجنب الإفراط في تناول السكر.

اختر خيارات غنية بالعناصر الغذائية: اختر الوجبات الخفيفة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الزبادي اليوناني أو المكسرات أو الفاكهة الطازجة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بطريقة صحية.

وجبات صغيرة ومتكررة: يساعد تناول وجبات منتظمة وصغيرة ووجبات خفيفة في الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم ويمنع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

وجبات خفيفة أثناء الحمل مليئة بالبروتين: احتفظي بالوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الجبن أو الحمص المتاحة بسهولة لمكافحة الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل.

حلويات مدروسة: استمتع أحيانًا بأجزاء صغيرة من حلوياتك المفضلة لتدلل أسنانك الحلوة باعتدال دون الإفراط في تناولها.

إعطاء الأولوية للراحة: تأكدي من حصولك على قسط كافٍ من النوم لإدارة التقلبات الهرمونية وتقليل التوتر، والذي يمكن أن يساهم في الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء الحمل.

ومن خلال الاستفادة من خبرتها، شاركت خبيرة التغذية في مجال الطهي إيشانكا واهي، أفكارها حول منع وإدارة الرغبة الشديدة في تناول السكر من أجل حمل أكثر صحة.

فهم السبب الجذري: قد تكون الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل متكرر ولا يمكن السيطرة عليه أثناء الحمل إشارة إلى نقص التغذية، ولمعالجة هذا الأمر، توصي إيشانكا بإجراء فحوصات الدم لتحديد أي أوجه قصور، تتضمن الرعاية المناسبة قبل الولادة مراقبة مستويات العناصر الغذائية لديك، مما يضمن حصولك أنت وطفلك على الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لحمل صحي.

التمييز بين الرغبة الشديدة في تناول السكر والرغبة الشديدة في تناول الحلويات: من الضروري التمييز بين الرغبة الشديدة في تناول السكر والرغبة الشديدة في تناول الحلويات، غالبًا ما تشير الرغبة الشديدة في تناول السكر إلى وجود نقص في الجسم، في حين يمكن اعتبار الرغبة الشديدة في تناول الحلويات أمرًا طبيعيًا.

البدائل الصحية: اقترحت إيشانكا بديلًا لذيذًا ومغذيًا لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، حاول الجمع بين التمر مع زبدة الجوز والتوت أو رشة من مسحوق الكاكاو. يعتبر التمر مصدرًا طبيعيًا للحلاوة، ويوفر حلًا سريعًا لأسنانك الحلوة دون التسبب في ارتفاع السكرتضيف زبدة الجوز والتوت المزيد من العناصر الغذائية والنكهة، مما يجعلها علاجًا مرضيًا للأمهات الحوامل.

نظام غذائي متوازن: الحفاظ على نظام غذائي متوازن طوال فترة الحمل أمر ضروري. تؤكد إيشانكا على أهمية دمج مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات في وجباتك. وهذا يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان أو بدائل الألبان. ومن خلال ضمان حصولك على العناصر الغذائية الضرورية، يمكنك تقليل احتمالية الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

حافظ على رطوبة جسمك: في بعض الأحيان، يمكن الخلط بين الجفاف والرغبة الشديدة في تناول الماء. قبل تناول الوجبات الخفيفة السكرية، اشرب كوبًا من الماء لضمان حصولك على كمية كافية من الماء. يعد البقاء رطبًا أمرًا بالغ الأهمية أثناء الحمل، لأنه يدعم الصحة العامة ويمكن أن يساعد في تخفيف الرغبة الشديدة.