نصائح حول النظام الغذائي والتغذية ونمط الحياة للتأثير على الخصوبة وزيادة فرص الحمل

"دع الطعام يكون دوائك والدواء طعامك" غير مألوفة بالنسبة لك، وهذا مهم بشكل خاص عندما يعتزم الزوجان تكوين أسرة، ولكن على الرغم من وجود أدلة كثيرة على أن التغذية أمر بالغ الأهمية لخصوبة الذكور والإناث على حد سواء، يتم تجاهله في كثير من الأحيان، يمكن أن تكون التغذية عامل خطر لانخفاض الخصوبة وكذلك عامل حماية للخصوبة والحمل الصحي وبالتالي، يمكن أن يكون لنظام غذائي متوازن وصحي آثار إيجابية على الخصوبة ويزيد من احتمالية الحمل.

دعونا نلقي نظرة على بعض العوامل التي ترتبط بها التغذية والخصوبة:

1. كتلة الجسم وتكوينه

أ. نقص الوزن: قد تتوقف النساء اللاتي يعانين من نقص الوزن عن الإباضة تمامًا أو يكون لديهن دورات شهرية غير منتظمة، قد تتأثر الخصوبة بهذا.

ب. السمنة: تؤثر السمنة على الخصوبة لدى الرجال والنساء، يمكن أن يسبب خلل التبويض، ودورات الحيض غير المنتظمة، والأمراض بما في ذلك متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) لدى النساء، قد يؤثر على نوعية الحيوانات المنوية لدى الرجال.

2. عادات الأكل

أ. حمض الفوليك: يتطلب منع تشوهات الأنبوب العصبي لدى الأجنة النامية استهلاكًا كافيًا من حمض الفوليك، يجب على النساء الراغبات في الحمل تناول مكملات حمض الفوليك قبل وأثناء المراحل المبكرة من الحمل.

ب. الحديد: قد تعاني النساء اللاتي يعانين من نقص الحديد من انقطاع الإباضة، أو غياب الإباضة، من المهم لكلا الجنسين التأكد من أن مستويات الحديد لديهم مناسبة.

ج. أحماض أوميجا 3 الدهنية: يعتمد نمو دماغ الطفل وعينيه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وقد تؤثر أيضًا بشكل إيجابي على خصوبة الرجال والنساء.

الدكتورة شوبها جوبتا، المدير الطبي وخبير أمراض النساء والعقم أن عوامل الحماية هي عوامل يمكن أن تزيد من فرصك في الحصول على دورة إباضة صحية، وأن تكون بصحة جيدة تغذية كافية لدعم الحمل عند الأنثى أو زيادة فرصك في إنتاج ما يكفي من الحيوانات المنوية المتحركة جيدة التنظيم عند الذكر.

وأوضحت: “يحتاج الذكور والإناث إلى عناصر غذائية مختلفة للخصوبة، ولكن هناك العديد من العادات الغذائية والأطعمة المفيدة بشكل عام. تعد الوجبات المنتظمة والمتسقة، والتي تحتوي على ما يكفي من الأسماك والخضار والحديد والدهون الصحية.

من ناحية أخرى، كشفت أن عوامل الخطر الغذائية للخصوبة هي أنماط غذائية محددة أو عناصر غذائية أو تغيرات كيميائية حيوية مرتبطة بالنظام الغذائي تقلل من فرصتك في التبويض الصحي وإنتاج الحيوانات المنوية وتشمل:

أ. الكحول والكافيين: يُنصح بالتقليل من تناول الكحول أثناء الحمل لأنه يرتبط بزيادة خطر الإجهاض. كما أن الإفراط في تناول الكحول يمكن أن يضر بالخصوبة.

ب. مقاومة السكر والأنسولين: تم ربط الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر المكرر بمقاومة الأنسولين، وهي حالة مرتبطة باضطرابات مثل متلازمة تكيس المبايض، عند النساء، يمكن أن تتأثر الإباضة بمقاومة الأنسولين.

وأضافت: “العوامل المرتبطة بنمط الحياة، مثل عدم النشاط، تقلل أيضًا من خصوبتك، ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى المنتظمة لها تأثير جيد على الخصوبة والصحة العامة.

من ناحية أخرى، فإن النساء اللاتي يمارسن الرياضة بشكل مفرط قد يعانين من عدم انتظام دورات الحيض، والأهم من ذلك أن الهرمونات الإنجابية قد تتأثر بالإجهاد على المدى الطويل، اليوجا والتأمل هما طريقتان لتقليل التوتر يمكن أن تكونا مفيدتين قد يرتبط انخفاض الخصوبة بارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في نتائج فحص الدم، واعتمادًا على نتائج كل اختبار فردي وتاريخ العائلة، يمكن علاج ذلك بالأدوية أو بنظام غذائي محدد.

وفقًا للدكتورة شوبها جوبتا، فإن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الخصوبة ويزيد من فرص الحمل منذ نمط الحياة الصحي وتناول العناصر الغذائية الأساسية.

يحسن جودة البويضات والحيوانات المنوية على التوالي

ينظم الهرمونات.

يعزز الدورة الشهرية صحية ومنتظمة.

يدعم صحة الرحم.

يوازن مستويات السكر في الدم.

يقلل الالتهاب.

يعزز الصحة العامة.